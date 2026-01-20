Prosegue senza sosta la trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, uno dei nomi in cima alla lista dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza juventina continua a lavorare su più tavoli, consapevole che l’operazione per l’attaccante francese presenta ostacoli importanti, soprattutto sul piano economico. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, che tramite X ha fornito aggiornamenti chiari e diretti sullo stato dell’affare: “Mateta alla Juventus per ora resta solo il sì totale dell’attaccante, importante anche in prospettiva, ma non basta”.

Si deve accelerare

Il gradimento del giocatore rappresenta certamente una base significativa, ma non è sufficiente per arrivare alla chiusura. Il vero nodo resta la valutazione fatta dal Crystal Palace, che non sembra intenzionato a fare sconti. Come spiegato dallo stesso Pedullà, il club inglese ha fissato una cifra ben precisa per il cartellino del francese: “Il Crystal Palace continua a chiudere una base di 35 milioni di euro più bonus per sfiorare quota 40”. Una richiesta molto elevata che, al momento, frena la Juventus, chiamata a riflettere attentamente su un investimento di questa portata.

Secondo l’esperto di mercato, però, non si tratta di una sorpresa per la società bianconera. Le richieste degli inglesi erano note fin dall’inizio del dialogo tra le parti, come sottolineato dallo stesso Pedullà: “E questo Comolli lo sa dall’inizio della trattativa: quei soldi sul tavolo oppure perdiamo tempo.

Entro sera verranno tirate le somme”. Parole che lasciano intendere come la Juventus dovrà presto prendere una decisione definitiva, valutando se spingersi fino alle cifre richieste o se cambiare obiettivo.

Prosegue la ricerca di un terzino

Parallelamente alla pista Mateta, la Juventus continua a muoversi anche su altri fronti, in particolare per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Dopo il blitz in Spagna della scorsa settimana per Oscar Mingueza, i bianconeri hanno virato su un altro profilo, chiedendo informazioni per Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese viene considerato più abbordabile rispetto allo spagnolo, che, pur essendo in scadenza di contratto a giugno, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Una cifra giudicata elevata, soprattutto considerando che in estate Mingueza potrebbe liberarsi a parametro zero.

La pista che porta a Norton-Cuffy, però, non è priva di difficoltà. Anche in questo caso, infatti, il problema principale riguarda la formula del trasferimento. Il Genoa spinge per un obbligo di riscatto condizionato, mentre la Juventus preferirebbe soluzioni diverse e meno vincolanti. Le posizioni, al momento, restano distanti e non resta che attendere per capire se le parti riusciranno a trovare una quadra. Nel frattempo, la Juventus continua a riflettere, consapevole che le prossime ore potrebbero essere decisive sia per Mateta sia per le altre operazioni di mercato.