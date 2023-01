L'Inter studia i colpi che potrebbero rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ci sarebbe in particolare l'intenzione di potenziare il reparto offensivo visto che Romelu Lukaku non ha sciolto le riserve sul futuro e che Joaquin Correa non avrebbe convinto a pieno lo staff tecnico.

Come obiettivi ci sarebbero Thomas Lemar dell'Atletico Madrid e Jesè Rodriguez dell'Ankaragucu. I dirigenti meneghini starebbero pensando di puntellare anche la difesa dato che Stefan De Vrij e Milan Skriniar non hanno ancora rinnovato. Il nome nuovo sarebbe quello di Tiago Djalo che interesserebbe anche al Napoli.

A fine stagione, invece, il Newcastle potrebbe intensificare i contatti per ingaggiare Hakan Calhanoglu.

Il fantasista francese conteso dai club milanesi

L'Inter potrebbe accelerare i contatti per ingaggiare Thomas Lemar. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023, interessa anche al Milan e sarebbe fuori dai piani di Diego Simeone. Sarebbe un profilo congeniale ai tatticismi di Simone Inzaghi perché in grado di giocare come esterno e come seconda punta. Si potrebbe lavorare per prelevarlo a parametro zero a fine stagione ma non si escluderebbe un prestito secco per gennaio.

Un ex Real Madrid e Paris Saint Germain per l'Inter

L'Inter avrebbe in mente di ingaggiare un attaccante che sappia giocare su tutto il fronte offensivo.

L'occasione potrebbe chiamarsi Jesè Rodriguez che avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Turchia per ritornare in una squadra con maggiori ambizioni. I nerazzurri potrebbero sondarlo per gennaio magari proponendo un prestito all'Ankaragucu.

Sfida tra Inter e Napoli per il centrale difensivo

La società presieduta dagli Zhang sarebbe disposta a puntellare la difesa ed avrebbe puntato i riflettori su Tiago Djalo.

Sulle tracce del ragazzo ex Milan ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti perché Juan Jesus ha il contratto in scadenza. Djalo, invece, dovrebbe terminare il rapporto con il Lille nel 2024 ma la squadra francese non si opporrebbe alla cessione. I contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Djalo potrebbe giocare sia nella difesa a tre che a quattro.

Il Newcastle interessato al fantasista di Inzaghi

Il Newcastle sarebbe nuovamente sulle tracce di Hakan Calhanoglu. I Magpies lo sondano da tempo ma potrebbero affondare in colpo durante la prossima estate se dovessero centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La valutazione del turco sarebbe di circa 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero quando si è svincolato dal Milan.