Inter e Juventus sono al lavoro per programmare il mercato della prossima stagione. I nerazzurri, visti i possibili addii di Roberto Gagliardini e Denzel Dumfries, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Emre Can del Borussia Dortmund, Roberto Pereyra dell'Udinese e quelle di Brandon Soppy dell'Atalanta. La sorpresa potrebbe riguardare Andrè Onana che interesserebbe al Manchester United. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Guglielmo Vicario dell'Empoli. La Juventus, invece, per iniziare un nuovo ciclo starebbe pensando di puntare su Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko.

Le trattative potrebbero partire già a giugno.

Marotta penserebbe a Pereyra ed Emre Can

L'Inter avrebbe dato il consenso per le possibili cessioni di Denzel Dumfries e Roberto Gagliardini. Quest'ultimo è in scadenza e non dovrebbe rinnovare il contratto mentre l'olandese piacerebbe a Manchester United e Chelsea. Il terzino potrebbe essere sostituito a giugno da Soppy dell'Atalanta che non sta trovando molto spazio sotto la guida di Gasperini all'Atalanta. La valutazione del cartellino del giocatore dei bergamaschi sarebbe di circa 15 milioni di euro. Per il centrocampo, i dirigenti meneghini starebbero pensando invece a Roberto Pereyra dell'Udinese - che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 - e all'ex Juventus Emre Can.

Quest'ultimo, pupillo di Giuseppe Marotta, ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. I contatti potrebbero intensificarsi per raggiungere un accordo nella prossima estate.

L'Inter sulle tracce di Vicario

Il Manchester United e il Barcellona avrebbero messo gli occhi su Andrè Onana. Il portiere, ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ajax potrebbe partire a giugno in caso di un'offerta allettante.

Se dovesse arrivare una proposta da almeno 30 milioni di euro, in estate, l'Inter potrebbe pensarci visto che metterebbe a segno una netta plusvalenza. L'erede del camerunese potrebbe essere Guglielmo Vicario dell'Empoli, che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il ragazzo interesserebbe anche al Napoli per il post Meret.

Brozovic e Dzeko per la nuova Juve

La Juventus potrebbe intraprendere un nuovo progetto per il futuro e, per giugno, starebbe pensando di ingaggiare profili esperti come quelli di Marcelo Brozovic e Edin Dzeko dell'Inter. Il primo sarebbe stato messo sul mercato dai nerazzurri che hanno deciso di puntare su Hakan Calhanoglu e Asllani. Il secondo ha il contratto in scadenza nel 2023 ma vorrebbe continuare la sua avventura alla Pinetina. Il croato potrebbe partire se dovesse essere proposta un'offerta da circa 30 milioni di euro.