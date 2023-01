In casa Juventus il direttore sportivo Federico Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri stanno valutando sia acquisti che cessioni per questo mese di gennaio.

Secondo alcune recenti indiscrezioni potrebbe partire il difensore Federico Gatti, il quale potrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A fino a giugno per avere la possibilità di giocare titolare e raccogliere più minutaggio. Attualmente Allegri non lo considera un titolare e lo sta schierando raramente: da inizio stagione in 25 match disputati ha giocato complessivamente otto partite, l'ultima delle quali ieri sera in Coppa Italia contro il Monza.

Il difensore Gatti potrebbe essere ceduto in prestito fino a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione in prestito di Federico Gatti. Il centrale non sta raccogliendo molto minutaggio in questa stagione, considerando che ha disputato cinque match nel campionato italiano, due gare in Champions League e una in Coppa Italia. Segnale evidente di come Allegri non lo consideri un titolare.

Nei mesi scorsi veniva ipotizzato che potesse raccogliere più minutaggio con la decisione di Allegri di schierare la Juventus con la difesa a tre, ma così non è stato e quindi il centrale ora potrebbe essere ceduto in prestito in un'altra società di Serie A fino a giugno.

In particolare Allegri in questa stagione sta schierando come difesa titolare Danilo, Bremer ed Alex Sandro, con Rugani prima alternativa. L'eventuale partenza di Gatti potrebbe agevolare l'arrivo di un altro centrale di difesa, in tal senso circola il nome del giovane serbo Pavlovic.

Il punto sul mercato della Juventus

In uscita, in caso di offerte adeguate, potrebbe esserci Weston McKennie, il centrocampista statunitense potrebbe lasciare Torino a titolo definitivo.

Per quanto riguarda invece gli acquisti di gennaio potrebbe arrivare un'alternativa a Juan Cuadrado, considerando che il colombiano è in scadenza di contratto e dovrà essere anche gestito dopo il problema al ginocchio che tuttora lo sta condizionando. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda del Real Valladolid, anche se piace molto Emil Holm, terzino dello Spezia valutato circa 10 milioni di euro.

Per l'estate (e quindi per il dopo Alex Sandro, in scadenza di contratto), invece, per la fascia sinistra il preferito sarebbe lo spagnolo Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.