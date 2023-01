Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus del possibile esonero di Federico Cherubini come direttore sportivo della Juve. I bianconeri, oltre al mercato dei dirigenti, si dovrebbero muovere anche in quello inerente i calciatori e per questa ragione, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Raheem Sterling del Chelsea sarebbero due obiettivi per la prossima estate.

Juve, Momblano su Cherubini: "Mi sento di dire che non sarà confermato, anche lui si stupirebbe se accadesse il contrario"

Il giornalista sportivo Luca Momblano è tornato a parlare della Juventus ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e ha rivelato come secondo le sue fonti, l'attuale direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini dovrebbe essere sollevato dall'incarico dalla dirigenza juventina: "Mi sento di dire che Cherubini non sarà più attore del mercato della Juve.

Persino lui si stupirebbe se fosse confermato. E' Max il punto di riferimento dell'area sportiva bianconera". Le parole di Momblano hanno poi trovato un riscontro in quanto trascritto sul Corriere della Sera anche dal giornalista Massimiliano Nerozzi: "Mi risulta l'addio di Cherubini. Allegri invece si gioca la conferma. Se vince una coppa e rimane fra le prime quattro può farcela". In tutto questo, i nomi che sarebbero stati accostati alla Juventus come possibili eredi di Federico Cherubini resterebbero sempre gli stessi, vale a dire Cristiano Giuntoli del Napoli, dal quale però difficilmente De Laurentiis vorrebbe distaccarsi e Frederic Massara, braccio destro di Paolo Maldini al Milan. Sullo sfondo come ipotesi per la figura di nuovo ds della Juventus, resterebbe valido anche il nome di Luis Campos, attualmente in forza tra le fila del PSG.

Calciomercato Juventus, De Paul e Sterling sarebbero due obiettivi dei bianconeri per la prossima estate

Oltre al mercato dei dirigenti, la Juventus terrebbe un occhio vigile anche su quello dei calciatori e per questa ragione starebbe osservando per la prossima estate Rodrigo De Paul e Raheem Sterling. Il primo, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, avrebbe avuto un confronto con il tecnico dell'Atletico Madrid Simeone, nel quale il centrocampista argentino si sarebbe lamentato del poco spazio concessogli dal "Cholo".

Ecco perché, a giugno le parti potrebbero dividersi definitivamente, con la Juventus che si vorrebbe far trovare pronta per un calciatore valutato circa 35 milioni di euro. Discorso diverso varrebbe invece per Sterling, visto che in questo caso sarebbe il Chlesea a voler far partire il calciatore inglese per poi scommettere su profili più giovani.

La Juventus starebbe pensando a Sterling e visti gli ottimi rapporti che la Vecchia Signora vanterebbe con i "Blues", nella prossima estate i bianconeri potrebbero portare Sterling alla Continassa con la formula del prestito con diritto di riscatto e una parte dello stipendio dell'attaccante pagata dallo stesso Chelsea.