É partita l'operazione rimonta in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Lunedì sera a San Siro alle 20:45 i nerazzurri affronteranno l'Empoli: un successo sarebbe più che auspicabile per non perdere altro terreno dal Napoli impegnato invece sabato nel derby contro la Salernitana.

La vittoria della Supercoppa a Riyadh contro il Milan, in un match dominato e vinto per 3-0, sembra aver infuso una carica nuova ai giocatori nerazzurri, che ora concentreranno tutte le proprie forze sul campionato. La distanza di 10 punti dal Napoli oggi non appare poi così incolmabile.

L'Inter, per rimontare il Napoli servono forze fresche

C'è un solo modo per l'Inter per rimontare il Napoli in campionato: essere squadra. Tutti devono sentirsi parte della rosa e dare il loro contributo. Ecco perchè Inzaghi dovrà fare affidamento su tutti gli uomini che ha a disposizione. Sicuramente non potrà fare a meno di calciatori come Darmian, Dimarco, Mkhitaryan e Acerbi che in questi mesi hanno sorpreso per rendimento offrendo un contributo importante alla causa, il tutto senza ovviamente dimenticare i calciatori con maggior talento, come Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Per la seconda parte di stagione servirebbero anche delle forze fresche, che sembrano però già essere presenti in rosa: Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic si sono infatti visti molto poco in campo quest'anno, ecco che per disputare Campionato, Champions League e Coppa Italia ad un livello competitivo sarà fondamentale passare anche dal loro apporto.

L'Inter e il recupero di diversi giocatori: ci si aspetta un cambio di rotta da Correa e Dumfries

Non solo Lukaku e Brozovic, serviranno anche il miglior Gosens e Asllani che, all'occorrenza, dovranno farsi trovare pronti per sostituire giocatori del calibro di Dimarco e Cahlanoglu. Servirà, poi, uno sforzo in più da parte di Dumfries e Correa, quasi mai coinvolti nelle rotazioni soprattutto in questo inizio 2023 anche per via delle prestazioni fornite nei mesi scorsi.

In ultimo anche De Vrij e Gagliardini, che quasi sicuramente saluteranno l'Inter a fine stagione, dovranno cercare di fare il loro: dato l'elevato numero di gare sarà infatti fondamentale ed imprescindibile l'apporto di tutti.

Inzaghi dovrà cercare di risolvere soprattutto il problema difesa, dato che l'Inter ha la peggior difesa fuori casa di tutta la Serie A. Davanti ad Onana sarà necessario essere più compatti ed ermetici, il resto, con la qualità a disposizione davanti, verrà da se.