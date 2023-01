La Juventus inizia a preparare la rivoluzione nella prossima stagione. La dirigenza della Vecchia Signora continua ad osservare dei profili internazionali che possano rendere la rosa maggiormente competitiva così da ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo.

Juve, possibile interesse per Cancelo in estate

Le maggior modifiche dovrebbero esser apportate in difesa con i cosiddetti senatori che potrebbero lasciare Torino in estate. Da Bonucci fino ad arrivare ai due esterni Alex Sandro e Cuadrado che dovrebbero lasciare il club bianconero a parametro zero.

Per questo, la dirigenza juventina sta osservando molti profili tra cui Mendy per sostituire il colombiano ed il brasiliano in maniera adeguata.

Oltre ad alternative low-cost già per gennaio come Karsdorp, la Vecchia Signora starebbe valutando anche dei profili di alto spessore e costo come Joao Cancelo, esterno portoghese in forza al Manchester City che ha già vestito la maglia della Juventus prima dell'approdo in Inghilterra effettuato attraverso lo scambio con Danilo. L'esterno portoghese però potrebbe lasciare i Citizens in estate per provare una nuova esperienza europea e la Juventus starebbe monitorando questa pista. Una trattativa che resta complicata per diversi motivi: il primo legato alla valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 70 milioni di euro, il secondo legata all'eventuale concorrenza con i maggiori club europei interessati alle prestazioni dell'ex Inter e Benifca.

Oltre Cancelo, la Vecchia Signora tiene d'occhio un profilo che si sta ritagliando un grande spazio nel campionato italiano ovvero Holm dello Spezia, valutato 20 milioni di euro e già nel mirino di alcune squadre europee come Lispia e Borussia Dortmund.

Juve, i possibili sostituti di Bonucci: da Kiwior a Ndicka

Oltre ai due esterni, la Juventus potrebbe dire addio anche ad un altro totem della fase difensiva ovvero Leonardo Bonucci.

Già a giugno, il capitano bianconero era finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte ed una possibile cessione potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Per questo, la Juventus starebbe valutando gli eventuali sostituti a cominciare da Jakub Kiwior, centrale polacco e perno della retroguardia dello Spezia.

Il club ligure chiede almeno 20 milioni di euro per il suo difensore principale, seguito dal Milan ma soprattutto dal Napoli di Luciano Spalletti.

Resta in auge anche la candidatura di Evan Ndika, pronto a lasciare l'Eintrach di Francoforte. Il centrale francese è nel mirino della Roma. L'intreccio Roma-Torino potrebbe coinvolgere anche Chris Smalling che in caso di mancato accordo per il rinnovo con il club giallorosso, potrebbe rientrare nei radar della Vecchia Signora.