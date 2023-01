L'Inter potrebbe condurre una doppia trattativa durante questa sessione invernale con il Barcellona sul fronte mercato. Oltre alla possibile trattativa Franck Kessie-Marcelo Brozovic, potrebbe essere intavolato lo scambio che riguarderebbe Joaquin Correa e Memphis Depay. In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, per il futuro si starebbe pensando a Walid Cheddira del Bari. Nella prossima estate potrebbero essere prese in considerazione le offerte per Nicolò Barella.

Doppio scambio con il club catalano

Inter e Barcellona potrebbero mettersi d'accordo per un doppio scambio nei prossimi giorni.

Il club catalano vorrebbe Marcelo Brozovic e potrebbe offrire Franck Kessie. L'ex Milan non si è ambientato sotto la guida tecnica di Xavi e ritornerebbe volentieri in Italia. I due calciatori percepiscono lo stesso ingaggio e sarebbe un'operazione sostenibile per entrambi i club. Nelle ultime ore si starebbe parlando anche di uno scambio tra Depay e Correa. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, il tecnico dei catalani non avrebbe dato l'ok perché riterrebbe l'ex Lazio poco congeniale al suo 4-3-3.

Il bomber del Bari per l'attacco di Inzaghi

L'Inter ha intenzione di rinforzare l'attacco e sarebbe sulle tracce di Cheddira. Il bomber marocchino, di proprietà del Bari, piacerebbe per la prossima estate.

La società nerazzurra vorrebbe intensificare i contatti per battere la concorrenza già a gennaio ma il presidente dei pugliesi, De Laurentiis, chiederebbe circa 10 milioni di euro per il cartellino. La trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente a giugno quando si saprà con certezza cosa ne sarà di Romelu Lukaku. Il belga è stato limitato dai tanti infortuni e non ha potuto garantire continuità a Simone Inzaghi.

Se non dovesse essere rinnovato il prestito, potrebbe essere sostituito proprio da Cheddira.

Liverpool sempre interessato a Nicolò Barella

Barella potrebbe essere ceduto a fine stagione se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. Il Liverpool lo seguirebbe da tempo e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro.

I nerazzurri vorrebbero incassare quota 100 milioni per finanziare il mercato del futuro e risanare i conti della società. In caso di addio dell'ex Cagliari, si potrebbe puntare, come erede tattico, su Davide Frattesi del Sassuolo. Quest'ultimo interesserebbe alla Juventus e alla Roma. La società nerazzurra avrebbe bisogno di rinforzare il centrocampo visto che Roberto Gagliardini non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L'ex Atalanta sarebbe nei radar del Valencia, allenato dall'ex Napoli, Gennaro Gattuso.