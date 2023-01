Il Milan inizia a valutare le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. In particolare, l'obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare la mediana. Dopo il rinnovo di Ismael Bennacer, il Diavolo potrebbe tornare sul mercato in estate per puntellare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, possibile offerta per Emre Can in estate

La falla lasciata da Frank Kessie non è stata colmata e nonostante gli arrivi di Pobega e Vranckx, il Diavolo ha perso una pedina fondamentale nell'economia del gioco di Stefano Pioli. Per questo, Maldini e Massara si starebbero muovendo per valutare l'acquisto di un grande centrocampista che possa risultare un valore aggiunto per la rosa a disposizione del tecnico rossonero.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche Emre Can, centrocampista tedesco in forza al Borussia Dortmund che ha già un passato in Italia con la maglia della Juventus. L'ex bianconero potrebbe lasciare il club tedesco al termine della stagione per ritornare in un top club europeo e giocarsi titoli nazionali ed internazionali. Il Milan ci starebbe pensando ma deve fare i conti con l'interesse dell'Inter che potrebbe virare sul mediano tedesco in caso di cessione di un pezzo da novanta come Barella o Brozovic, nel mirino di diverse società come Liverpool, Barcellona, Chelsea e Real Madrid.

Oltre Emre Can, il Diavolo continuare sotto osservazione anche la situazione Houssem Aouar che è pronto a lasciare il Lione a parametro zero.

Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse della Roma di Josè Mourinho, molto attenta ai parametri zero.

Milan, Tatarusanu nel mirino della Fiorentina

Il nodo portiere è uno delle questioni più importanti in casa Milan. In attesa del rientro del totem Mike Maignan che potrebbe avvenire a fine febbraio, il club rossonero potrebbe rivoluzione il parco portiere in attesa del rientro del numero uno francese.

Infatti, ci sarebbero delle offerte per Ciprian Tatarusanu che in questa prima parte ha sostituto Maignan. Il portiere rossonero sarebbe finito nel mirino della Fiorentina che sarebbe alla ricerca di un secondo da poter affiancare a Terracciano. Tutto potrebbe dipendere dall'eventuale addio di Gollini già a gennaio. Il Diavolo valuterebbe la cessione di Tatarusanu, collegata al futuro di Mirante che sarebbe finito nel mirino di alcune società di Serie B e soprattutto a quello del giovane portiere Vazquez che potrebbe esser promosso come secondo portiere fino al termine del campionato.

In estate, la situazione sembra invece delineata con l'arrivo di Marco Sportiello dall'Atalanta che svolgerà il ruolo di vice alle spalle di Maignan.