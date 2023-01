Ore 18:40 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Inter che si contenderanno la Supercoppa EA Sports

Milan - Inter: le formazioni ufficiali:

Milan(4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud.

In panchina: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez.

In panchina: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D'Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozović, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Si assegna il primo trofeo nazionale, la squadra vincitrice del tricolore sfida la vincitrice della Coppa Italia. il Milan di Pioli alle ore 20 di mercoledì 18 gennaio sfiderà l'Inter in un derby decentralizzato in Arabia Saudita. L'arbitro Fabio Maresca della sezione CAN di Napli dirigerà l'incontro allo stadio King Fahd Stadium di Ryahad.

Il Milan è reduce dal pareggio in casa del Lecce mentre i nerazzurri hanno vinto di misura in casa conto l'Hellas Verona.

Numerose e importanti le assenze per parti a partire da due big che in passato si sono battibeccati a lungo nei derby di due stagioni fa ovvero Ibrahimovic ancora alle prese con guai muscolari e Lukaku che ha seguito il gruppo e potrebbe anche accomodarsi in panchina. Nel bel mezzo del Calciomercato che al momento non vede significativi movimenti tra i top club di Serie A.

Il derby è una partita nella partita, un sentimento che divide la squadra di Milan, ma che giocandosi a 5000 km di distanza da San Siro, perde il suo fascino e l'appeal delle coreografie dei tifosi nello stadio meneghino.

Questo derby può essere il crocevia della stagione che vede il Milan reduce dal pareggio la Roma prima e con il Lecce poi, e l'Inter che dopo il pareggio con il Monza ha recuperato terreno, ma è ancora lontana dal Napoli per lo scudetto.

Per i rossoneri Giroud dovrà fare gli straordinari e si candida ad essere uomo derby, per i nerazzurri Lautaro Martinez sembra essere i più in forma tra gli uomini di Simone Inzaghi.

Milan-Inter le quote e il pronostico

IL Milan parte con il pronostico a suo sfavore e con una vittoria nei minuti regolamentari pari a 2,85, mentre l'Inter a 2,6 gode dei favori dei bookmakers, il pareggio resta alto a 3,20. La quota GOL si abbassa a 1,65 mentre la NOGOL si alza a 2,15, sempre analizzando i pronostici dei gol, l'over 2,5 viene pagato 1,87 e l'over 3,5 addirittura 3,10 segno che si prevede una partita con poche reti e con molta tattica. Le difese dovrebbero farla da padrone. L'1-0 per l'Inter si attesta sui 9,50 mentre lo stesso risultato per i rossoneri si trova a 10, ma l'opzione che più si fa preferire è il risultato per 1-1 con la quota di 6. Il gol di Olivier Giroud in apertura di gara è a 6,25 mentre quello di Lautaro Martinez è a 5,75