Ritorna la Coppa Italia con le sfide dei quarti finale. Giovedì 2 febbraio alle ore 21:00, all'Allianz Stadium la Lazio di Maurizio Sarri affronta la Juventus di Massimiliano Allegri in una sfida che promette spettacolo e che vale l'accesso alla semifinale della competizione.

Juve: out Milik, possibile chance per Kean

Per quanto riguarda la possibile formazione Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2: il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Milik che complice un problema accusato nella sconfitta contro il Monza resterà fuori almeno un mese.

L'attaccante polacco dovrebbe esser sostituito da Moise Kean, in vantaggio su Vlahovic e pronto a fare coppia con Angel Di Maria. A centrocampo, dopo la panchina in campionato ritorna dal primo minuto Manuel Locatelli che dovrebbe esser coadiuvato da Fagioli e Miretti, in vantaggio su Rabiot e Paredes.

Sulle corsie esterne conferma per Kostic mentre in difesa torna il trio brasiliano composto da Danilo, Bremer ed Alex Sandro con Gatti e Rugani che si accomoderanno in panchina. In porta possibile chance per Perin. Possibile ritorno in campo anche per Paul Pogba che dopo la panchina in campionato, potrebbe disputare qualche scampolo di partita.

Capitolo infortunati: buone notizie per Federico Chiesa che dopo aver saltato la sfida contro il Monza dovrebbe ritornare tra i convocati ed essere un'arma importante a partita in corso, proprio come successo nello scorso turno della competizione.

Lazio: 4-3-3 per Sarri, conferma per Milinkovic e Luis Alberto

La Lazio vuole conquistare il pass per la semifinale ed affrontare la vincente tra Inter ed Atalanta. I biancocelesti vogliono anche mettersi alle spalle l'amaro pareggio casalingo contro la Fiorentina dell'ultima giornata di campionato.

Per quanto concerne la formazione il tecnico Maurizio Sarri è pronto a confermare il suo ormai celebre 4-3-3: Provedel tra i pali; difesa a quattro formata da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic, in vantaggio su Hysaj.

A centrocampo, spazio a Cataldi nel ruolo di vertice basso. Il mediano biancoceleste dovrebbe esser coadiuvato da Luis Alberto e Milinkovic-Savic, uno degli obiettivi di mercato proprio della Juventus nelle precedenti sessioni di calciomercato.

In attacco, l'unico dubbio è legato all'impiego dal primo minuto di Ciro Immobile.

Il bomber biancoceleste potrebbe esser preferito a Pedro e completare il tridente assieme agli inamovibili Zaccagni e Felipe Anderson.

Probabili formazioni

Di seguito la probabile formazione di Juve-Lazio:

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Kean.