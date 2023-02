La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della storia recente. Del momento attuale della società bianconera ha voluto parlare Gianluigi Buffon, di recente intervistato da La Stampa. L'ex portiere della Juventus, attualmente al Parma in Serie B, ha voluto parlare anche delle vicende giudiziarie soffermandosi soprattutto su chi definisce la Juve come il potere. In merito invece alla stagione condizionata dalla vicende giudiziarie ha sottolineato che la squadra bianconera non ha più niente da perdere almeno in campionato e il lato positivo è che ora può giocare con più tranquillità rispetto a quando era in lotta per vincere lo scudetto.

Elogi speciali anche al presidente Andrea Agnelli, che ha dimostrato con la sua presidenza di saper costruire una società importante e soprattutto vincente, come dimostrano i risultati raggiunti dalla Juventus dal 2010 al 2022.

Le vicende riguardanti caso plusvalenze e manovra stipendi con il rischio di una nuova penalizzazione, si stanno ripercuotendo anche sui risultati sportivi. I -15 punti in campionato pesano in maniera evidente nelle ambizioni della squadra bianconera in Serie A, anche se rimane la possibilità di arrivare a vincere Coppa Italia ed Europa League.

L'ex portiere della Juventus Buffon ha parlato della situazione giudiziaria della società bianconera

'Che consiglio sento da dare alla Juventus?

Di fare forza, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Non hanno più nulla da perdere', sono queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon in una recente intervista a La Stampa.

L'ex portiere della Juventus ha sottolineato che non c'è più l'obbligo di andare in Champions League dopo la penalizzazione oltre a quello di andare a lottare per vincere il campionato con il Napoli.

Il giocatore ha poi lanciato una frecciatina dichiarando: 'Se la società bianconera viene definita come il potere perché vince, non posso che chiedermi: è il potere masochista che si autoflagella o l'antipotere che vuole battere il potere?'.

Gianluigi Buffon e gli elogi all'ex presidente della Juventus Agnelli

Gianluigi Buffon ha poi voluto elogiare anche il lavoro dell'ultimo decennio di Andrea Agnelli, nonostante le critiche arrivate all'ex presidente della Juventus per le vicende giudiziarie che lo stanno riguardando.

Buffon ha affermato: 'Dieci anni come quelli del presidente Andrea Agnelli sono irripetibili”. Ha poi aggiunto che ci vorranno tanti anni prima che qualcuno possa emulare i successi della Juventus sotto la gestione di Agnelli.