La situazione in casa Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale d'appello (e in attesa del ricorso al Coni) per la questione plusvalenze è complicata perché mette a rischio la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

In caso di mancato aggancio alla competizione europea, alcuni big della rosa potrebbero lasciare la società bianconera. Tra questi potrebbe esserci Filip Kostic, esterno sinistro serbo per il quale si parla di un eventuale ritorno di fiamma dell'Inter.

L'idea dell'Inter per la fascia sinistra potrebbe essere Kostic

La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Filip Kostic della Juventus un potenziale obiettivo per il prossimo mercato estivo. Il laterale sinistro potrebbe lasciare Torino in caso di mancata qualificazione alle coppe europee, ed il suo agente Lucci potrebbe proporlo al club milanese.

L'Inter già nella scorsa estate si era interessata a Kostic prima che su di lui piombasse la Juventus, acquistandolo dall'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro più 3 di bonus e l'aggiunta di oneri accessori pari a 1,5 milioni.

In casa nerazzurra potrebbe esserci il rischio di perdere Federico Dimarco, seguito dall'Atletico Madrid. Anche Denzel Dumfries potrebbe andar via da Milano (piace molto in Premier League) e, di conseguenza, i dirigenti della Beneamata potrebbero vedersi costretti a scandagliare il mercato alla ricerca di nuovi esterni per il centrocampo.

Probabile formula del prestito con diritto di riscatto

L'Inter, dunque, durante il prossimo Calciomercato estivo potrebbe aprire i contatti con Lucci, procuratore di Kostic, innanzitutto per parlare dell'ingaggio del 30enne serbo e per capire se potrebbe rientrare nei parametri economici societari. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe da intavolare una trattativa con la Juventus.

I nerazzurri non potrebbero andare oltre la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ad un massimo di 20 milioni di euro. Nell'eventualità che ciò dovesse davvero verificarsi, bisognerebbe capire quali sarebbero invece le condizioni juventine per aprire ad una partenza di Kostic.

Le statistiche e il contratto di Filip Kostic

Il centrocampista serbo, classe 1992, ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2026 con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Finora, nella sua prima stagione in Serie A, Filip Kostic ha disputato 22 partite segnando 2 reti e fornendo 5 assist ai compagni. Invece in Champions League ha collezionato 6 gettoni di presenza (più una gara in Europa League) con un assist a referto. Infine in Coppa Italia (in attesa delle semifinali) è sceso in campo in una sola occasione.

Nella nazionale della Serbia, l'esterno sinistro della Juventus ha disputato fin qui 52 match, segnando 3 reti.