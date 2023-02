La Juventus vive un momento difficile dovuto inevitabilmente alla vicenda giudiziaria che la sta riguardando e che, inevitabilmente, si ripercuote anche sui risultati sportivi. A gestire una situazione non facile dal punto di vista psicologico, in questo momento, è soprattutto Massimiliano Allegri che, nelle ultime settimane, è sembrato molto nervoso. Evidente il riferimento alla reazione nei confronti dei tifosi bianconeri all'Allianz Stadium di Torino che avevano fischiato, nel match contro la Fiorentina, alcuni giocatori, su tutti Kean e De Sciglio, oltre a Paredes.

Dell'argomento ha voluto parlare anche Giovanni Galeone, in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico del Pescara e grande amico di Allegri ha dichiarato che, abitualmente, il tecnico della Juventus non si innervosisce ma risponde con ironia ad eventuali critiche. Ha aggiunto, però, che, in questo momento, le sue responsabilità nella società bianconera non sono quelle di un 'semplice tecnico', in quanto deve gestire una situazione difficile dal punto di vista psicologico dovuta alla vicende giudiziarie.

Giovanni Galeone ha giustificato il nervosismo di Massimiliano Allegri

'Adesso Massimiliano non sta facendo solo il tecnico... Gli servirebbe Marotta e un direttore sportivo come Giuntoli o Massara'.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone, in una recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex tecnico del Pescara si è detto dispiaciuto delle reazioni di Allegri, nelle ultime settimane, aggiungendo: ' Innervosirsi non è da lui, di solito è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione'. Galeone, però, ha voluto giustificare il tecnico della Juventus aggiungendo: 'C'è da capirlo, sta facendo di più che il semplice tecnico'.

L'ex allenatore del Pescara ha voluto spiegare anche il motivo per cui la Juventus ha subito il gol contro il Nantes, ovvero un rallentamento del gioco che non può permettersi, in quanto nella rosa bianconera non ci sono più giocatori come Mandzukic, Khedira e Chiellini.

Servono nuovi dirigenti nella Juventus

L'ex tecnico Galeone ha voluto parlare anche dell'importanza di avere dirigenti nell'area sportiva supporto di Massimiliano Allegri.

Elogi importanti da parte di Galeone a Giuseppe Marotta che si sta confermando, anche all'Inter, come uno dei migliori direttori generali del campionato italiano. L'equilibrio e l'esperienza di Marotta sarebbero stati ideali per questa Juventus: non è un caso che, insieme ad Allegri, abbiano raggiunto due finali di Champions League, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. A loro bisognerebbe aggiungere anche un direttore sportivo: l'ideale sarebbe uno come Giuntoli, attualmente al Napoli, o eventualmente Massara, dirigente del Milan.