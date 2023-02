La società nerazzurra sarebbe al lavoro per siglare un accordo con un nuovo main sponsor per la prossima stagione; l'annuncio è stato diffuso dalla Gazzetta dello Sport.

Un nuovo main sponsor per l'Inter dal Medio Oriente?

La collaborazione non sarebbe ancora stata finalizzata ma le prospettive che l'Inter si presenti al prossimo campionato con un nuovo sponsor principale sulle magliette ufficiali da gara è molto quotata nelle ultime ore.

Secondo il quotidiano sportivo, la dirigenza nerazzurra sarebbe al tavolo delle trattative con un nuovo marchio proveniente dal Medio Oriente, specializzato nel settore del turismo.

Il nuovo sponsor potrebbe provenire dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti; in particolare l'Arabia starebbe valutando ulteriori investimenti nel settore calcistico per rilanciare la sua immagine, come è stato fatto per l'acquisto di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr e dall'ingaggio di Lionel Messi come testimonial per la campagna "Visit Saudi".

Il marchio dell'Inter è molto considerato nel Medio Oriente e, dunque, potrebbe attrarre investimenti utili a finanziare le casse societarie nerazzurre; un nuovo main sponsor sarebbe fondamentale per il bilancio del club di Steven Zhang.

La situazione degli sponsor dell'Inter

La società nerazzurra sta cercando da mesi di risolvere la situazione con lo sponsor DigitalBits che, ad oggi, risulterebbe ancora insolvente per quanto riguarda le rate della sponsorizzazione sulla divisa dello scorso anno e su tutto il saldo della stagione in corso.

L'Inter non ha ancora voluto rimuovere il marchio della società di Al Burgio dalle proprie divise e probabilmente lo sponsor rimarrà comunque sulla maglietta ufficiale fino alla fine dell'annata.

Il tutto potrebbe variare nel caso in cui si possa trovare immediatamente un accordo con un nuovo partner; l'eventuale prosieguo del cammino dell'Inter in Champions League potrebbe portare la visibilità necessaria per attirare nuovi sponsor che vogliano entrare subito in collaborazione come main sponsor.

La cifra che si ipotizza per il nuovo main sponsor dell'Inter si aggira intorno ai 20 milioni di euro a stagione.

Le nuove sponsorizzazioni dell'Inter

Nel frattempo, la società nerazzurra ha salutato positivamente l'arrivo di eBay come sponsor per la manica della divisa ufficiale; nelle ultime settimane si è aggiunto agli sponsor anche LeoVegas.news che ha voluto prolungare la sua collaborazione con l'Inter ed ampliarla.

La società di betting, infatti, ha deciso di sponsorizzare sia il kit di allenamento sia le divise pre-partita.

Le nuove collaborazioni hanno fruttato alla società nerazzurra un incremento di capitale di circa 10 milioni di euro a stagione.