La sessione invernale di Calciomercato è finita da pochi giorni, ma Inter e Juventus pensano già a come rinforzare la rosa della prossima stagione.

In previsione del mercato estivo, i nerazzurri sarebbero interessati a ingaggiare un difensore centrale se dovessero perdere, oltre a Milan Skriniar, anche Stefan De Vrij. L'obiettivo sarebbe German Pezzella del Betis Siviglia, che potrebbe ritornare in Italia dopo gli anni trascorsi alla Fiorentina . Per quanto riguarda l'attacco, i nerazzurri potrebbero imbastire uno scambio alla pari con il Monaco che riguarderebbe Joaquin Correa e Ben Yedder.

Se dovesse partire un terzino, inoltre, la società nerazzurra sarebbe sulle tracce di Yukinari Sugawara dell'Az Alkmaar.

Potrebbe invece svanire per i nerazzurri la pista Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Barcellona sondato nelle scorse settimane, che piacerebbe ora anche alla Juventus.

L'erede di De Vrij dalla Spagna

L'Inter potrebbe tentare un colpo low cost se a fine stagione dovesse partire Stefan De Vrij (sulle sue tracce Newcastle, Tottenham e Villarreal). L'olandese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e potrebbe liberarsi a parametro zero.

L'ex Fiorentina German Pezzella è legato al Betis fino al 2025 e avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto.

Correa potrebbe approdare in Francia

Inter e Monaco potrebbero mettere a segno uno scambio alla pari che riguarderebbe due attaccanti, Ben Yedder e Joaquin Correa.

L'ex Lazio avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, molto simile quelle dell'attaccante che milita nel club che gioca in Ligue 1. Yedder è in grado di agire sia da prima punta che da seconda.

I contatti potrebbero aprirsi a fine stagione.

Un esterno giapponese per la corsia destra

L'Inter sarebbe interessata anche alle prestazioni di Yukinari Suguwara dell'Az Alkmaar. Il giapponese potrebbe essere la giusta soluzione se in estate dovesse partire Denzel Dumfires.

La polivalenza del laterale nipponico, che avrebbe una valutazione di 20 milioni di euro, lo renderebbe utilizzabile anche anche sulla fascia sinistra, se dovesse essere ceduto anche Robin Gosens.

Kessie piacerebbe alla Juventus

L'Inter potrebbe invece veder svanire il colpo Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano del Barcellona sarebbe finito nel mirino della Juventus, che potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per convincere i catalani a cederlo nella prossima finestra di mercato.

Nelle scorse settimane Kessie era stato accostato ai nerazzurri per un possibile scambio a gennaio con Marcelo Brozovic, che poi non è mai andato in porto.