Questo mese è decisivo per la realizzazione di molti colpi a parametro zero per la prossima stagione; sono molti i giocatori in scadenza e nelle ultime ore il centrocampista dell'Arsenal Mohamed Elneny è stato proposto all'Inter per sostituire il partente Roberto Gagliardini.

La proposta degli agenti del giocatore: Elneny all'Inter per la prossima stagione

Il centrocampista egiziano è in scadenza di contratto con l'Arsenal che non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto oneroso di 2,8 milioni di euro a stagione che percepisce oggi Elneny.

Il giocatore si sarebbe così offerto anche all'Inter per la prossima stagione, conoscendo le esigenze della società nerazzurra che deve sostituire il possibile partente Roberto Gagliardini sulla mediana.

Il centrocampista egiziano dei Gunners sarebbe il profilo calzante per il ruolo e potrebbe dare un'alternativa d'esperienza ai più giovani Barella e Asllani.

Il recente infortunio al ginocchio del centrocampista

Mohamed Elneny si è recentemente infortunato durante l'allenamento con l'Arsenal ed il club ha annunciato che il suo rientro sarà graduale poichè si sospetta un grave interessamento del ginocchio.

Il centrocampista non gioca dalla vittoria per 3-0 dell'Arsenal contro l'Oxford United nel terzo turno di FA Cup del 9 gennaio e difficilmente rientrerà a breve; il club inglese infatti si è già tutelato nel ruolo con l'acquisto di Jorginho dal Chelsea nel mercato invernale.

Elneny era ritornato nell'Arsenal nel mercato di agosto del 2020 dopo il prestito al Besiktas, esperienza in cui ha raccolto 27 presenze ufficiali segnando un gol e fornendo 3 assist ai compagni.

L'Inter avrebbe preso tempo con il giocatore

L'infortunio subito dal centrocampista nelle ultime settimane ha rallentato la trattativa tra gli agenti del giocatore ed il club nerazzurro che vorrebbe attendere il rientro agonistico prima di optare per un ingaggio per la prossima annata.

Mohamed Elneny sarebbe disposto ad adeguarsi lo stipendio ai canoni dettati dalla dirigenza nerazzurra, che vorrebbe rimanere nel range di 1-2 milioni di euro annuali più bonus per qualificazione Champions ed eventuale vittoria nelle competizioni stagionali.

Per questo motivo Giuseppe Marotta, pur consapevole che sono questi i tempi migliori per un ingaggio a parametro zero, starebbe prendendo tempo attendendo anche altre occasioni sul mercato.

Nel frattempo Roberto Gagliardini sembrerebbe verso l'addio all'Inter a fine stagione, con gli agenti del giocatore che starebbero contattando diversi club in Serie A, destinazione preferita del giocatore che vorrebbe rimanere in Italia.