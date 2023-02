La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della gara contro la Salernitana e mister Massimiliano Allegri per la partita del 7 febbraio potrebbe proporre qualche cambio di formazione. In particolare, il tecnico livornese starebbe pensando a un cambio di modulo.

Come rivelato nelle scorse ore da Tuttosport, Massimiliano Allegri potrebbe rispolverare un modulo con quattro elementi offensivi. Il 4-2-3-1 è stato un sistema di gioco che aveva portato risultati molto positivi alla Juve di Allegri, soprattutto nel 2017. Dunque non è da escludere che l'allenatore livornese possa tornare prima o poi a schierare un attacco formato da Filip Kostic, Angel Di Maria e Federico Chiesa alle spalle di Dusan Vlahovic.

Dubbio Pogba per la trasferta di Salerno

Per la gara contro la Salernitana, la Juventus si porta dietro il dubbio legato alla presenza o meno di Paul Pogba. Il francese, di recente, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni muscolari.

In queste ore Pogba sta lavorando alla Continassa e non è del tutto da escludere che possa partecipare alla trasferta di Salerno, almeno come convocato. Ma il condizionale è d'obbligo e soprattutto la Juventus non vuole correre rischi. L'obiettivo del club bianconero sarebbe quello di avere Paul Pogba al meglio per il match del 16 febbraio contro il Nantes in Europa League. Per questo motivo contro la Salernitana, a centrocampo, dovrebbero essere titolari Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, in caso di 3-5-2.

Anche se, come detto, non è del tutto da escludere un cambio di modulo di gioco, con quattro elementi offensivi e quindi solo due centrocampisti centrali, in quel caso probabilmente Fagioli finirebbe in panchina.

In ogni caso, Massimiliano Allegri deciderà il da farsi solo nelle ore che precederanno la gara contro la Salernitana

Il 6 febbraio la conferenza stampa di Allegri

Qualcosa in più sull'undici bianconero che sfiderà la Salernitana si potrebbe comprendere questo lunedì 6 febbraio, quando è in programma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

In questa occasione, il tecnico livornese potrebbe dare qualche indicazione di formazione. La squadra bianconera si allenerà nella mattinata del 6 febbraio, mentre nel pomeriggio il gruppo partirà per la Campania, dove martedì 7 febbraio alle 20:45 è in programma il match contro la Salernitana.