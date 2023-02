Nelle scorse ore il giornalista Carlo Nesti ha pubblicato un editoriale su TMW nel quale ha voluto trattare il tema Juventus, analizzando il futuro della compagine bianconera, anche sul piano tecnico.

Dell'attuale allenatore juventino Massimiliano Allegri, ha parlato anche il giornalista Andrea Bosco, intervistato da Radio Bianconera.

Juventus, Nesti: 'Penso sia necessario un allenatore giochista'

Il giornalista Carlo Nesti ha scritto nelle scorse ore un editoriale pubblicato su TMW dedicato alla Juventus ed a Massimiliano Allegri.

Secondo l'ex telecronista della Rai la società bianconera non effettuerà grandi investimenti nel prossimo mercato estivo, motivo per il quale la squadra dovrebbe essere affidata a un tecnico capace di lavorare più con i giovani e meno con i campioni.

"I nuovi vertici bianconeri non hanno previsto nessuna ricapitalizzazione e una grossa fetta della torta costituita dai giovani. Personalmente, alla luce di ciò, ritengo siano necessari un allenatore diverso e giochista, e un ds allineato. Laddove non potranno arrivare i campioni, molti sul piede di partenza in caso di penalizzazione dovranno arrivare le idee e dunque si torni alla filosofia riformista".

Secondo Nesti nella Juventus ci sono stati praticamente due diversi Allegri: "C'è stato un Allegri da 5 scudetti di fila, e 2 finali di Champions, che ho ammirato. C'è un Allegri da vittorie di misura, e dal gioco non superiore allo Spezia, dal quale mi dissocio".

Bosco su Allegri: 'Fa male a prendersela coi giornalisti, polemizzi con sé stesso per come fa giocare la squadra'

Anche Andrea Bosco ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Il giornalista, intervistato da Radio Bianconera nelle scorse ore, ha analizzato lo stato di forma della compagine bianconera, lanciando una frecciatina al tecnico toscano: "La Juventus vince, ma gioca in modo irritante; fa male Allegri a polemizzare con i giornalisti: polemizzi con se stesso e dica per quale motivo, dopo sette mesi, non ha un vero gioco.

Lo dica e si addossi le sue eventuali responsabilità: a mio parere, ne ha".

Bosco ha fatto altre valutazioni generali sull'ambiente juventino: "Di María è l'unico giocatore della Juventus in grado di indirizzare la gara, bisognerebbe meditare per il futuro. Basta con giocatori come Paredes (...) la Juventus dovrebbe richiedere i danni a Pogba, che dopo sette mesi è ancora ai box".