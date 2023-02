La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in Coppa Italia contro la Lazio che significa qualificazione alla semifinale. Sfiderà l'Inter ad aprile, in una finale quasi anticipata se consideriamo che le due squadre si sono sfidate la scorsa stagione con la vittoria della squadra milanese. Ottima la prestazione dei bianconeri che hanno vinto 1 a 0 grazie ad un gol di Bremer. Nel secondo tempo avrebbero potuto chiudere il match, ma ci sono stati diversi errori. Uno su tutti quello di Di Maria, che in un contropiede ha fatto un tocco che non è piaciuto e che ha portato alla reazione stizzita di Massimiliano Allegri.

Un gesto che è stato immortalato dalle telecamere e che è stato condiviso sui social. Sull'argomento ha parlato Antonio Cassano, che ha definito la reazione di Allegri brutta, utilizzando anche parole più pesanti. Secondo l'opinionista l'ancora di salvataggio del tecnico è proprio l'argentino e alcuni gesti sono peggio delle parole.

L'opinionista sportivo Cassano ha criticato la reazione di Allegri all'errore di Di Maria in Juve-Lazio

'E’ stata una reazione, un gesto brutto, da persona che non merita Di Maria e la sua qualità'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento al modo in cui Allegri ha reagito ad un errore dell'argentino in Juventus-Lazio, con il giocatore che invece di tirare o fare un passaggio filtrante per Kean ha fatto un pallonetto.

Il tecnico si è arrabbiato facendo un gesto evidente che è stato immortalato dalle telecamere. Proseguendo le dichiarazioni Cassano ha aggiunto: 'In Di Maria ha l’ultima ancora di salvataggio, deve dire grazie a lui per le ultime partite e si permette di usare gesti che sono ancora peggio delle parole'. Evidente il riferimento alle prestazioni dell'argentino contro l'Atalanta, che è stato decisivo nella rimonta bianconera.

Non è la prima volta che l'ex giocatore critica Allegri, non tanto nella gestione dei giocatori, quanto per l'idea di gioco della squadra bianconera dando grandi responsabilità al tecnico per l'inizio difficile della Juventus in campionato.

La stagione fin qui disputata da Di Maria alla Juventus

La prima parte di stagione di Di Maria è stata condizionata da diversi infortuni muscolari, che non gli hanno permesso neanche di giocare gran parte dei match della nazionale argentina al mondiale in Qatar.

E' stato decisivo nella finale contro la Francia segnando un gol. Nella seconda parte di stagione però sta garantendo una continuità di rendimento e come dicevamo è stato uno dei migliori nella sconfitta pesante contro il Napoli in campionato e nel pareggio in campionato contro l'Atalanta ma potrebbe valutare il trasferimento al Barcellona.

Dovrebbe giocare titolare anche contro la Salernitana dopo esser partito dalla panchina del match di Coppa Italia contro la Lazio. In attesa di poter giocare insieme a Chiesa e Vlahovic, in un settore avanzato forte e di qualità. Molto dipenderà anche dall'equilibrio che garantirà il centrocampo bianconero.