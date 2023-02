Secondo le ultime indiscrezioni di mercato inerenti la Juventus, la formazione bianconera starebbe già valutando due profili per la prossima estate. In particolare piacerebbe Milinkovic-Savic, che andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e che di conseguenza potrebbe essere acquisito per un prezzo ridotto rispetto a quanto richiesto nel passato da Lotito. Mentre per la difesa piacerebbe Chris Smalling, difensore che potrebbe essere preso a parametro zero in caso di mancato rinnovo entro giugno coi giallorossi.

La sessione di mercato invernale si è chiusa da meno di 24 ore ma la Juventus starebbe già pensando a quella estiva per potenziare il proprio organico. Stando a varie indiscrezioni, la società bianconera avrebbe messo gli occhi addosso a due calciatori presenti nella Capitale, Milinkovic-Savic e Chris Smalling.

Il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e le parti non sembrerebbe esserci l'intesa per un rinnovo. Secondo alcune indiscrezioni il presidente della Lazio Claudio Lotito vorrebbe inserire nel nuovo contratto una clausola di rescissione, che invece Milinkovic-Savic e il suo entourage non gradirebbero.

Su questa differenza di vedute potrebbe dunque basarsi il divorzio tra il serbo e i biancocelesti, che per non rischiare di perdere il centrocampista a parametro zero nel 2024, potrebbero valutare le proposte che dovrebbero arrivare in questa estate 2023.

La Juventus seguirebbe il profilo di Milinkovic-Savic da diverse stagioni e dunque fra qualche mese potrebbe bussare alla porta della Lazio.

Intanto il mediano classe '95 piacerebbe anche all'Arsenal di Mikel Arteta.

Juve, il rinnovo di Smalling con la Roma tarda ad arrivare

Intanto viene accostato alla Juventus anche Chris Smalling. Il difensore inglese, andrà in scadenza di contratto con la società giallorossa al termine di questa stagione e tra le parti non ci sarebbe la giusta intesa per il rinnovo.

Il General Manager Thiago Pinto infatti, avrebbe proposto all'entourage del britannico un contratto più basso rispetto a quanto percepito attualmente da Smalling, mentre l'agente del difensore vorrebbe quantomeno assicurarsi lo stesso trattamento ottenuto finora.

Se le cose non dovessero cambiare, la Juventus potrebbe cercare di convincere il calciatore classe '89 a cambiare maglia, ma anche in questo caso ci sarebbe da battere la concorrenza di un'altra squadra, l'Inter.