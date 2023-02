In queste ore la Juventus ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida di campionato contro la Salernitana in programma per il 7 febbraio. Per l'insidiosa trasferta campana Massimiliano Allegri spera di recuperare Paul Pogba, tenuto a riposo nella gara contro la Lazio di Coppa Italia a causa di un indolenzimento muscolare. Il rientro di Pogba è sempre più vicino e, secondo quanto pubblicato da diverse testate nazionali, i segnali in arrivo dal francese sarebbero positivi, non è dunque da escludere una sua convocazione per la gara dell'Arechi.

Non si affretteranno i tempi

Nei prossimi giorni, si capirà qualcosa in più sulle reali possibilità di rivedere Paul Pogba tra i convocati della Juventus per la gara contro la Salernitana. Lo staff bianconero pare ad ogni modo intenzionato a non correre rischi con il suo numero 10. Anche il recupero di Leonardo Bonucci prosegue al meglio, la speranza è che il capitano della Juventus possa tornare per la gara contro la Fiorentina del 12 di febbraio.

Ci sarà da attendere più tempo invece per il recupero di Arek Milik. Il polacco si è fermato nel match contro il Monza ed ha riportato una lesione di medio grado al muscolo semimembranoso. Per lui la prognosi per il completo recupero è tra i trenta e i quaranta giorni: Milik salterà dunque il doppio impegno europeo contro il Nantes e il derby della Mole di fine febbraio contro il Toro.

La Juventus lavora al JTC

Per il match dell'Arechi Massimiliano Allegri potrebbe optare per qualche cambio di formazione col forte rebus per l'attacco. Dusan Vlahovic è rientrato da poco giocando un'ora abbondante contro la Lazio. Al suo fianco c'era Federico Chiesa che ha giocato 77 minuti per poi lasciare il posto ad Angel Di Maria.

Da capire dunque chi tra il Fideo e il numero 7 juventino sarà titolare contro la Salernitana o se al contrario il tecnico bianconero opterà per il tridente pesante con entrambi ai lati della prima punta. Per il centrocampo la sensazione è che non ci saranno molte novità, si ripartirà così da Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Sulle fasce laterali possibili conferme per Juan Cuadrado e Filip Kostic: il primo è al rientro dopo un lungo infortunio, il secondo è apparso tra i più positivi nella gara contro la Lazio. Suo l'assist decisivo per il gol di Bremer, giunto alla sua seconda rete stagionale: la prima era curiosamente arrivata sempre su assist di Kostic e proprio contro la Salernitana, prossimo avversario dei bianconeri.