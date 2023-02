La Juventus è attesa da mesi decisivi, per quanto riguarda il suo futuro sportivo. Tutto dipenderà, evidentemente, dalla situazione giudiziaria che la sta riguardando, nello specifico al caso plusvalenze e alla manovra stipendi. Diversi giornali sportivi ipotizzano altre penalizzazioni, c'è chi, invece, parla di possibile retrocessione, soprattutto a causa della manovra stipendi. Attualmente, non si conosce ancora quella che sarà l'evoluzione di carattere giudiziario ma, di certo, già con l'esclusione dalle competizioni europee, potrebbero esserci diverse partenze.

Oltre ai giocatori in scadenza di contratto, ovvero Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, potrebbero lasciare Torino anche Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi e spagnole, e Leandro Paredes. In quest'ultimo caso, la Juventus non riscatterebbe Paredes dal Paris Saint Germain, essendo arrivato in prestito dalla società francese nel recente Calciomercato estivo.

Per quanto riguarda, invece, Vlahovic si parla di un interesse di diverse società inglesi, dal Manchester United all'Arsenal, che potrebbero investire anche 100 milioni di euro per acquistare il giocatore. Su Vlahovic ci sarebbe anche il Barcellona, che starebbe lavorando in previsione di una sostituzione alla lunga di Lewandovski.

Diversa, invece, la situazione di Leandro Paredes. Ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro dal Paris Saint Germain, il giocatore potrebbe far ritorno alla società francese anche perché ha uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Nonostante il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri, la Juventus sarebbe pronta a non riscattarlo, anche per dare fiducia ai giovani della rosa bianconera.

La Juve potrebbe dare fiducia a Rovella e a Ranocchia nella stagione 2023/24

La Juventus potrebbe ripartire da altri giovani centrocampisti nella stagione 2023-2024. Con le possibili partenze di Rabiot e Paredes, potrebbero essere confermati nella rosa bianconera Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella, entrambi in prestito al Monza. Soprattutto l'ex Genoa sembra pronto a far parte della rosa della Juventus. Per quanto riguarda la difesa, fiducia a Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna: l'ex Genoa può giocare su entrambi le fasce difensive come dimostrato in questa stagione nella società emiliana.