Il Napoli di Luciano Spalletti, attuale capolista del campionato di Serie A, questa domenica 12 febbraio alle ore 20:45 ospiterà nel posticipo la Cremonese di Davide Ballardini, ultima in classifica ma che già in Coppa Italia ha eliminato i partenopei.

Napoli, 4-3-3 per Spalletti: conferma per Kvarakshelia e Osimhen in attacco

Per quanto riguarda il possibile undici dei partenopei, il tecnico Spalletti è pronto a confermare in blocco la formazione tipo delle ultime settimane. In porta spazio ancora a Meret mentre la retroguardia dovrebbe esser formata dal quartetto composto da capitan Di Lorenzo, Rrhamani, Kim e Mario Rui, in netto vantaggio su Oliveira per il ruolo terzino sinistro.

A centrocampo è confermatissimo Lobotka che dovrebbe esser affiancato da Anguissa e da Zielinski, con invece Elmas possibile carta da giocare nella ripresa.

In attacco tutto gira attorno ai due assi Kvicha Kvaratshkelia e Victor Osimhen che dovrebbero essere titolari. Il tridente offensivo dovrebbe esser completato dal Chucky Lozano, che resta in vantaggio su Matteo Politano. Dalla panchina, Spalletti potrà attingere a gara in corso a risorse importanti per il reparto offensivo come Giacomo Raspadori e il "Cholito" Giovanni Simeone, il quale contro la Roma ha dimostrato di esser in grande forma.

Cremonese: probabile forfait per Dessers, spazio a Ciofani

La Cremonese di Davide Ballardini arriva dal ko interno contro il Lecce e nella trasferta del "Maradona" si gioca una parte delle possibilità per rientrare nella lotta salvezza.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Ballardini deve fare a meno di Dessers e di Okereke, due perni del reparto offensivo. Per questo è pronto a confermare un 3-5-2 molto compatto per arginare le sortite offensive dei partenopei. Ci sarà Carnesecchi tra i pali; difesa a tre formata da Ferrrari, l'ex Chirches e Vazquez.

A centrocampo, spazio a Castagnetti nel ruolo di play davanti alla difesa. Il centrocampista italiano dovrebbe esser affiancato da Meitè e Pickel, mentre sulle corsie esterne sono confermati Sernicola e Valeri. Infine il tandem offensivo dovrebbe esser composto da Ciofani e da Afena Gyan (che ha già siglato una rete contro i partenopei nel match di Coppa Italia vinto proprio dalla formazione di Ballardini ai calci di rigore).

Probabili formazioni

Le probabili formazioni della partita:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano.

Cremonese: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vazquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Ciofani, Afena Gyan.