Martedì 7 febbraio alle ore 20:45 si giocherà Salernitana-Juventus, gara valida per il 21° turno di Serie A 2022/23. Il match tra Salernitana e Juventus sarà trasmesso in streaming su Dazn.

La squadra campana, nella giornata scorsa, ha ottenuto una vittoria per 2-1 allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Baroni. I bianconeri, invece, hanno subito una sconfitta casalinga per 2-0 a opera del Monza di Palladino.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra bianconeri e granata nel massimo campionato italiano, vedono la Vecchia Signora in vantaggio, con due vittorie ottenute e una gara conclusasi in pareggio.

Nella totalità degli incontri citati, inoltre, la squadra piemontese ha segnato sempre due reti.

Salernitana, out Mazzocchi e Fazio

Mister Nicola e la sua Salernitana dovranno fare a meno degli infortunati Mazzocchi, Maggiore e Fazio.

Per impensierire la Vecchia Signora, il tecnico della compagine campana potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Ochoa in porta. Il quartetto difensivo avrà buone chance di essere formato da Bronn e Troost-Ekong in mezzo al reparto, mentre Sambia andrà a piazzarsi a sinistra e Bradaric occuperà il versante opposto. La cerniera di centrocampo potrebbe essere formata da Vilhena e Candreva che agiranno come esterni, mentre a far da filtro centrale ci saranno probabilmente Coulibaly e Nicolussi Caviglia.

Pochi dubbi infine sull'impiego in attacco di Dia e Piatek.

Juventus, Vlahovic titolare

Massimiliano Allegri e la sua Juventus si avvicineranno al match contro la Salernitana non potendo contare su Bonucci, Pogba, Milik e Kaio Jorge.

Per tornare alla vittoria, il tecnico bianconero potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Szczesny a difesa dei pali.

Il terzetto di difesa sarà composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Le ali del centrocampo, invece, saranno probabilmente Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre al centro del reparto ci dovrebbe essere spazio dal primo minuto Locatelli e Rabiot. Infine Di Maria e Chiesa dovrebbero essere sulla trequarti campo con il compito di fornire palle-goal all'unica punta Vlahovic.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus:

Salernitana (4-4-2): Ochoa, Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Candreva, Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.

Juventus (3-4-2-1): Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.