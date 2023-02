La Juventus è stata punita in maniera pesante dalla Corte Federale d'Appello con 15 punti di penalizzazione. Attualmente i bianconeri si trovano tredicesimi in classifica nel campionato italiano, a -14 dal sesto posto della Roma, un sesto posto che significherebbe qualificazione alla Conference League. La società bianconera ha annunciato che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, tanti addetti ai lavori hanno parlato della società bianconera: alcuni l'hanno criticata, dichiarando che chi sbaglia deve essere punito; altri, invece, hanno supportato la 'Vecchia Signora', anche perché le plusvalenze finanziarie sono utilizzate da gran parte delle società di Serie A.

A parlare dell'argomento, anche Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. Il ministro dei Trasporti ha sottolineato come le plusvalenze finanziarie non si facciano da sole ma fra due società.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha parlato del caso plusvalenze e della Juventus

'Sono un tifoso milanista per cui non sta a me difendere la Juventus, ma francamente la sentenza mi lascia perplesso'. Queste le dichiarazioni di Matteo Salvini, rilasciate in occasione di una recente intervista. Il ministro dei Trasporti ha aggiunto: 'Sembra che la società bianconera sia stata punita duramente per pratiche che utilizzano praticamente tutti e questo suona un po' strano'. Secondo il politico, si è deciso di entrare 'a gamba tesa' nei confronti della Juventus, come se effettivamente fosse la società bianconera il problema, oltre al fatto che le plusvalenze finanziarie si realizzano in due.

'Se ad essere punita è una sola società mi viene da pensare che, o il sistema è strabico oppure la Juve dà fastidio', ha aggiunto Matteo Salvini. Parole che hanno trovato il gradimento di diversi tifosi bianconeri ma che, fondamentalmente, sono state sostenute anche da diversi avvocati esperti di diritto sportivo.

Le dichiarazioni di diversi avvocati sul caso plusvalenze

Recentemente, sono stati intervistati diversi avvocati sull'argomento plusvalenze che ha toccato la Juventus. Paco D'Onofrio, ad esempio, ha dichiarato che, secondo la sua opinione, la sanzione giusta per la società bianconera sarebbe stata un'ammenda pecuniaria. Anche l'avvocato Afeltra ha espresso la propria opinione, sottolineando come non si possa parlare di illecito grave, ripetuto e prolungato.

Quel che è certo, almeno a detta di diversi esperti di diritto sportivo, è che la Juventus ha la possibilità di difendersi adeguatamente facendo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

C'è poi un altro caso che riguarda la società bianconera, la manovra stipendi. Come dichiarato di recente dal giornalista Mediaset Gianni Balzarini, l'iter procedurale potrebbe iniziare a maggio con possibile sentenza che arriverebbe a fine stagione.