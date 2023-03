Nonostante il mercato di riparazione di gennaio si sia chiuso da poche settimane le indiscrezioni continuano a susseguirsi anche in queste giornate di inizio marzo. Protagonista la società del Crotone, con riferimento all'estremo difensore Gian Marco Crespi ceduto proprio dagli squali nella sessione di riparazione alla Juventus Next Gen, seconda squadra della compagine bianconera. Le prestazioni offerte in campo dal ragazzo avrebbero convinto la Juventus stessa che sarebbe pronta ad effettuare il suo riscatto a titolo definitivo con una cifra di circa 1 milione di euro che andrebbe a finire nelle casse del club calabrese.

Crotone, Crespi verso l'addio

Dopo essere giunto a Crotone via Gozzano nel torneo 2020-2021, il portiere Gian Marco Crespi ha trovato poco spazio con il Crotone venendo ceduto in prestito alla Pistoiese. In estate per lui l'esperienza nuovamente in prestito al Picerno che affronterà il Crotone nel turno della 30esima giornata di Serie C. Rientrato in Calabria, nel mese di gennaio, i rossoblù hanno deciso di cederlo alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per far suo il cartellino del giovane e promettente portiere, la Juventus sarà chiamata a sborsare una cifra di circa 1 milione di euro.

Crespi scommessa vinta della Juventus

In bianconero l'ex portiere del Crotone sta vivendo il suo miglior momento della carriera, nella Juventus Next Gen è riuscito infatti a ritagliarsi un posto da titolare.

In settimana per lui anche la disputa della finale di Coppa Italia di Serie C, sfida d'andata, persa dai bianconeri per 1-2 all'Allianz Stadium davanti agli occhi della dirigenza della Juventus e del tecnico della Prima Squadra, Massimiliano Allegri. Proprio quest'ultimo sembra vedere di buon occhio Gian Marco Crespi tanto da averlo inserito nella lista dell'Europa League.

Crotone, un tesoretto dal mercato

L'eventuale riscatto da parte della Juventus di Gian Marco Crespi potrebbe portare nelle casse del club denaro da poter utilizzare in ottica futura. I calabresi, secondi nel "Girone C" di terza serie, con ogni probabilità dovranno cercare il ritorno immediato in Serie B attraverso la disputa e la vittoria dei Play-Off di fine stagione.

Al momento appare infatti troppo forte e distante il Catanzaro, attuale capolista del girone, con 12 punti di vantaggio proprio sugli squali. Proprio dalla scoperta e valorizzazione di giovani talenti potrebbe passare il futuro del Crotone che già in passato ha regalato grandi calciatori al calcio italiano, scalando le classifiche fino ad arrivare per ben due volte in Serie A.