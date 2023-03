Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è finito ai margini dell'Inter nelle ultime settimane - con Hakan Calhanoglu che non lo ha fatto rimpiangere quando è stato schierato nel ruolo di regista in mezzo al campo -, proprio per questo la società nerazzurra sarebbe pronta a cederlo per fare cassa e abbassare anche il monte ingaggi visto il contratto da oltre 6 milioni di euro a stagione. Sul classe 1992 ci sarebbero diversi club, tra questi anche il Liverpool di Jurgen Klopp che potrebbe in realtà trovarselo già in rosa qualora dovesse davvero pensare di trasferirsi all'Inter come tecnico in caso di esonero di Inzaghi.

Anche la Juventus potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo in estate. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto mentre Paul Pogba deve fare i conti con diversi problemi fisici. Proprio per questo motivo i bianconeri si stanno guardando intorno e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Bryan Cristante, che la Roma non reputa incedibile.

Liverpool su Brozovic

Il Liverpool è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione la prossima estate, soprattutto in mezzo al campo, dopo un'annata decisamente deludente. Jurgen Klopp si sta così guardando intorno e stando a quanto riferito da fcinternews.it uno dei giocatori che vorrebbe fortemente è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non è più imprescindibile per l'Inter e lo dimostra il fatto che anche in sfide cruciali è stato ultimamente relegato in panchina da Simone Inzaghi.

La società nerazzurra è pronta ad ascoltare eventuali offerte visto che vuole abbassare il monte ingaggi, essendo il calciatore più pagato in rosa insieme a Lautaro Martinez, con un ingaggio da oltre 6 milioni netti a stagione. A bilancio il croato è iscritto praticamente a zero e per questo il club meneghino pregusta una notevole plusvalenza, con il Liverpool che potrebbe mettere sul piatto una cifra sui 20 milioni di euro più bonus per arrivare alla fumata bianca.

La possibile offerta della Juventus per Cristante

Anche la Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate. In attesa di capire se Adrien Rabiot rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, i bianconeri starebbero sondando nomi nuovi tra cui anche quello di Bryan Cristante, che la Roma non reputa incedibile.

I due club starebbero pensando di intavolare uno scambio alla pari con la Juve che metterebbe sul piatto iWeston McKennie, valutando i due cartellini sui 25 milioni di euro.