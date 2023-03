Questa mattina, 10 marzo, Angel Di Maria, Alex Sandro e Federico Chiesa si sono presentati al JMedical per essere sottoposti ad accertamenti medici dopo gli inforyuni accusati durante la gara di Europa League contro il Friburgo. Poco fa il club bianconero ha diramato il bollettino medico sulle condizioni fisiche di Alex Sandro che ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il brasiliano tornerà a disposizione della Juventus dopo la sosta di marzo. Mentre per quanto riguarda Federico Chiesa e Angel Di Maria, i bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo visto che entrambi non hanno riportato lesioni.

Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno, perciò resta da capire se ci saranno per il match contro la Sampdoria.

Sospiro di sollievo per Di Maria e Chiesa

La Juventus, in queste ore, è stata in apprensione per le condizioni di Alex Sandro, Federico Chiesa e Angel Di Maria. Il brasiliano è quello che uscito peggio dalla gara contro il Friburgo, visto che ha riportato una lesione di primo grado che lo costringerà a saltare sicuramente le sfide contro Sampdoria, Friburgo e Inter. Mentre per quanto riguarda Angel Di Maria e Federico Chiesa sono state escluse lesioni. El Fideo non ha riportato nessun problema muscolare a livello della coscia sinistra. Mentre per Federico Chiesa sono state escluse lesioni capsulo - legamentose.

Dunque, le loro condizioni saranno valutate giornalmente. Adesso resta da capire se la Juventus li convocherà per il match contro la Sampdoria. Non è da escludere che soprattutto Di Maria possa riposare.

Cambi contro la Sampdoria

Per la gara contro la Sampdoria del 12 marzo, Massimiliano Allegri sta pensando ad alcuni cambi di formazione, visto che il calendario della Juventus è molto serrato.

Inoltre, la gara contro il Friburgo ha portato un grande dispendio energetico e per questo motivo qualche giocatore avrà bisogno di riposare. Due calciatori che fino ad ora hanno sempre giocato sono Danilo e Adrien Rabiot. Quest'ultimo contro la Sampdoria potrebbe riposare e magari al suo posto potrebbe agire Paul Pogba. Il francese ha saltato la gara contro il Friburgo per motivi disciplinari e adesso si candida per una maglia da titolare in campionato.

Paul Pogba potrebbe giocare o come mezzala o come mezza punta alle spalle di Dusan Vlahovic. Dunque, toccherà a Massimiliano Allegri decidere dove collocare tatticamente il suo numero 10. Qualora Pogba dovesse muoversi dietro a DV9, a quel punto a centrocampo, al posto di Rabiot che potrebbe riposare, potrebbe esserci Miretti. In ogni caso, Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi solo nella giornata di domenica 12 marzo dopo la rifinitura mattutina.