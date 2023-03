Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, nella prossima estate l'Inter e il Milan potrebbero sfidarsi per Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham.

Anche la Juventus e la Roma, potrebbero avere un duello in sede di calciomercato per Davide Frattesi, centrocampista valutato circa 35 milioni dal Sassuolo.

Calciomercato, possibile derby tra Inter e Milan per Gianluca Scamacca del West Ham

Nella prossima estate l'Inter e il Milan potrebbero cercare entrambe un attaccante. I nerazzurri potrebbero infatti perdere sia Dzeko che Lukaku, mentre per i rossoneri non è ancora del tutto certo il destino dei vari Origi, Giroud e Ibrahimovic.

Secondo le ultime indiscrezioni i due club potrebbero sfidarsi per Gianluca Scamacca. L'ex attaccante del Sassuolo, ora in forza al West Ham, ha segnato tre gol in 16 presenze di Premier League.

Il club londinese potrebbe valutare in estate una cessione a titolo definitivo: la cifra necessaria per portarlo via sarebbe simile a quella spesa dallo stesso club inglese la scorsa estate, ossia circa 30 milioni di euro. Una somma importante, che sia l'Inter che il Milan potrebbero valutare di spendere per uno dei prospetti italiani più importanti in circolazione.

Juventus e Roma si potrebbero sfidare in estate per il centrocampista Davide Frattesi

Un'altra sfida di calciomercato che potrebbe stagliarsi all'orizzonte riguarderebbe Roma e Juventus: il calciatore che piacerebbe ad entrambe sarebbe Davide Frattesi.

Secondo quanto riportato recentemente dalla Gazzetta dello Sport, sia i giallorossi che i bianconeri vorrebbero assicurarsi nella prossima estate le prestazioni sportive del centrocampista attualmente in forza al Sassuolo. La Roma, avrebbe già provato a intavolare più di una trattativa con il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali, senza però riuscire a strappare il sì della società neroverde.

La Juventus invece, si starebbe inserendo nella corsa per acquisire il calciatore nelle ultime settimane, ma in ogni caso, per portare via dal Sassuolo Frattesi, potrebbe servire una somma importante, circa 35 milioni di euro. Occorre sottolineare come la Roma, forte di una clausola inserita al momento del passaggio di Frattesi dalla Capitale a Reggio Emilia nel 2017, potrebbe quindi avere o uno sconto o in alternativa un introito del 30% sulla futura rivendita del classe '99.