L'Inter potrebbe rivoluzionare l'attacco nella prossima sessione di Calciomercato visto che al momento l'unico che sembra sicuro di restare è Lautaro Martinez, salvo offerte fuori mercato, superiori ai 100 milioni di euro. I nerazzurri devono valutare se rinnovare il contratto in scadenza di Edin Dzeko, mentre Romelu Lukaku tornerà al Chelsea e poi, eventualmente, si discuterà un nuovo prestito. Anche Joaquin Correa, poi, potrebbe essere ceduto visto che non ha mai convinto a pieno. In entrata si cerca un centravanti di peso in primis e per questo motivo nel mirino sarebbe finito Gianluca Scamacca, accostato a lungo al club meneghino già lo scorso anno, ma alla fine il West Ham aveva battuto la concorrenza.

In Inghilterra non si è ambientato e per questo si paventa un ritorno in Italia.

Il Milan invece cercherà un esterno d'attacco che possa portare gol e assist in dote, per permettere anche a Stefano Pioli di tornare al 4-3-3 o al 4-2-3-1. I rossoneri avrebbero sondato il terreno con la Fiorentina per Jonathan Ikoné, che potrebbe anche essere ceduto qualora i viola non strappassero un piazzamento europeo per il prossimo anno.

Inter su Scamacca

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Gianluca Scamacca per la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri già l'anno scorso avevano sondato il terreno, ma alla fine hanno preferito puntare sul ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti italiano, però, continua a piacere all'interno del club meneghino e proprio per questo motivo potrebbe essere fatto un tentativo in estate.

Il West Ham lo ha acquistato dal Sassuolo in estate per 40 milioni di euro, ma il rendimento non è stato dei migliori, condizionato anche da qualche problema fisico. Solamente tre le reti messe a segno in sedici partite di Premier League, ben lontano dai sedici gol realizzati l'anno scorso in Serie A.

Impensabile che gli Hammers possano recuperare l'investimento fatto, proprio per questo l'Inter proverà a prendere il classe 1999 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

La proposta del Milan per Ikoné

Il Milan è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa permettere a Pioli di avere diverse soluzioni dal punto di vista offensivo, con il possibile ritorno anche al 4-2-3-1 o al 4-3-3. I rossoneri stanno sondando diverse piste, e tra queste ci sarebbe quella che porta a Ikoné. La Fiorentina potrebbe cedere il classe 1998 qualora non dovesse strappare un piazzamento europeo. Maldini e Massara potrebbero provare ad inserire Rebic nell'affare, ma i viola vorrebbero il cartellino di Charles De Ketelaere, che in rossonero non sembra essersi ambientato.