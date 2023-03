La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Verona. Per questo match Massimiliano Allegri sta ritrovando i giocatori finora impegnati con le nazionali che stanno rientrando tutti alla base. La gara Juventus-Verona sarà la prima di una lunga serie di sfide tra campionato, Coppa Italia e Europa League.

Quella contro i gialloblù potrebbe essere anche l'occasione per il pubblico juventino di rivedere Alessandro del Piero all'Allianz Stadium. Infatti Pinturicchio dovrebbe essere a Torino per accompagnare l'academy bianconera di Los Angeles: il 1 aprile la Juventus dovrebbe ospitare tutte le academy di tutte il mondo e tra questa appunto ci sarà la squadra seguita dall'ex capitano bianconero.

La Juventus potrebbe ospitare Del Piero

Lo scorso anno Alessandro Del Piero è stato ospite all'Allianz Stadium in occasione della sfida contro il Bologna. Durante quella partita Pinturicchio è salito sulla terrazza presidenziale per salutare i tifosi presenti allo stadio. Il 1 aprile questa scena potrebbe ripetersi, in quanto Del Piero potrebbe essere allo stadio per accompagnare l'academy di Los Angeles.

Per quanto riguarda Pinturicchio, intanto, si susseguono da settimane le indiscrezioni su un possibile ritorno in società con un qualche ruolo dirigenziale.

La squadra lavora al JTC

Mentre i tifosi della Juventus sono in attesa di sapere se Alessandro Del Piero sarà all'Allianz Stadium in occasione della gara contro il Verona, la squadra bianconera lavora al JTC proprio per preparare il match del 1 aprile.

Massimiliano Allegri, per questo match, ha recuperato Arkadiusz Milik, Alex Sandro e Fabio Miretti. Dunque l'unico assente dovrebbe essere Paul Pogba. Il francese è stato al JMedical per una visita di controllo per capire come procede il suo recupero e dovrebbe essere a disposizione o per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter o per la gara dell'8 aprile contro la Lazio.

Per il match contro il Verona Massimiliano Allegri potrebbe decidere di fare turnover proprio in vista della gara del 4 aprile contro i nerazzurri. Ogni decisione verrà presa alla vigilia della partita contro il Verona.

Sabato 1 aprile, intanto, per la Juventus un cambio sarà obbligato, dato che Adrien Rabiot è squalificato.

Al posto del francese dovrebbe giocare Fabio Miretti. Mentre per quanto riguarda Filip Kostic ci sono buone notizie, poiché non riportato nessun problema al tendine d'Achille, ma non è da escludere che possa riposare nel match contro il Verona per essere a disposizione contro l'Inter.