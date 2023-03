In questi mesi, la Juventus ha vissuto dei periodi molto complicati a causa delle questioni extracalcistiche. In particolare a fine novembre 2022 l'ormai ex dirigenza e l'intero CDA rassegnarono le loro dimissioni. Quello fu l'inizio di una tempesta che ha portato la Juventus a subire anche la penalizzazione di 15 punti in classifica per la questione legata alle plusvalenze. Nel gennaio 2023, invece, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione e la nuova dirigenza con il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato e direttore generale Maurizio Scanavino.

Adesso, però, la Juventus potrebbe inserire nei quadri dirigenziali ex giocatori bianconeri per completare il board. Di questa possibilità ne ha parlato anche Franco Leonetti nel suo editoriale su News Bianconera: "I contatti con Chiellini e Del Piero sono stati avviati da tempo". Il giornalista ha poi sottolineato che la notizia fresca è che Pinturicchio e il difensore livornese potrebbero tornare entrambi alla Juventus. Dunque, non sarebbe una l'alternativa dell'altro.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus sta affrontando un periodo delicato per quanto riguarda le vicende giudiziarie, ma la nuova dirigenza sta cercando di portare la società fuori dalla tempesta. Il nuovo consiglio si sta occupando più che altro delle questioni extracalcistiche mentre Massimiliano Allegri è al lavoro per tenere la squadra lontana da tutte le vicende esterne.

Il tecnico livornese ha saputo compattare il gruppo bianconero e nelle ultime settimane i risultati del campo sono più che buoni. La Juventus è ai quarti di Europa League, in semifinale di Coppa Italia e in campionato, nonostante il -15, si sta avvicinando al quarto posto. Dunque, le cose in campo vanno piuttosto bene ma presto la società potrebbe decidere di dare un maggiore sostegno a Massimiliano Allegri e ai suoi ragazzi.

Per questo motivo, la dirigenza avrebbe deciso di iniziare i contatti con ex calciatori come Del Piero e Chiellini . Ma come ha rivelato Franco Leonetti, la Juventus starebbe pensando di inserirei entrambi all'interno del club: "Il condizionale è d'obbligo, ma entrambi potrebbero trovare posto ed entrare a far parte del nuovo organico dirigenziale".

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Il 19 aprile il ricorso al Coni

In attesa di sapere se davvero Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini torneranno alla Juventus, la dirigenza è al lavoro anche per riavere i 15 punti che sono stati tolti alla squadra a causa della questione plusvalenze. In questo senso sarà decisiva la data del 19 aprile quando verrà discusso il ricorso presso il collegio di Garanzia dello Sport del Coni.