La Juventus, ieri 28 febbraio, ha vinto il derby della Mole per 4-2. I bianconeri, però, devono subito voltare pagina poiché domenica 5 marzo è in programma la gara contro la Roma. Per questo partita, Massimiliano Allegri conta di aumentare il minutaggio di Paul Pogba e Federico Chiesa. Il numero 10 juventino è tornato in campo per la prima volta in stagione nel derby e adesso spera di poter giocare con maggiore continuità. Pogba, contro la Roma, dovrebbe partire dalla panchina per poi poter entrare a gara in corso. Mentre non è da escludere che Federico Chiesa possa essere titolare.

Le buone notizie per la Juventus arriveranno anche da Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Il primo ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a tornare tra i titolari. Mentre il numero 20 juventino tornerà nell'elenco dei convocati, dopo aver smaltito il problema alla caviglia. Dunque, l'unico assente sarà Arek Milik che tornerà dopo la pausa di fine marzo.

La Juventus prepara i prossimi impegni

La Juventus ha portato a casa un altro importante successo nel derby della Mole [VIDEO] ma adesso la squadra deve pensare già ai prossimi impegni. Domenica 5 marzo, i bianconeri affronteranno la Roma, mentre giovedì 9 marzo ci sarà la gara contro il Friburgo di Europa League. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà dosare un po' le forze dei suoi ragazzi anche se la Juventus sta recuperando tutti i suoi giocatori e questo consente all'allenatore di fare maggiore turnover.

Paul Pogba e Federico Chiesa sono tornati a disposizione e puntano ad aumentare il minutaggio. Inoltre, contro la Roma ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli che si riprenderà il posto in cabina di regia. Contro i giallorossi non è da escludere un cambio in difesa visto che, fino ad ora, i tre brasiliani hanno giocato tanto.

Perciò Leonardo Bonucci potrebbe tornare tra i titolari. In avanti, invece, resta da capire se ci sarà spazio per il tridente oppure no. Se la Juventus andrà avanti con le due punte Massimiliano Allegri potrebbe decidere di alternare Federico Chiesa e Angel Di Maria. In ogni caso, la decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni.

Domani 2 marzo, la Juventus si allenerà a porte aperte e si potrebbe avere qualche indicazione in vista del match contro la Roma.

300 presenze per Alex Sandro

Nella gara contro il Torino, Alex Sandro ha raggiunto il traguardo delle 300 presenze con la maglia della Juventus. Il numero 12 juventino è di fatto entretato nella storia bianconera e la sua casacca andrà al JMuseum. Alex Sandro, con un post su Instagram, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto contro il Torino: "300 partite in bianconero! Orgoglio, passione, onore e tanti momenti indimenticabili".