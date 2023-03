Le ultime di mercato vorrebbero l'Inter pronta a lanciare l'assalto a Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna che andrebbe a prendere il posto alla Pinetina di Joaquin Correa. La Juventus e la Roma invece potrebbero incrociarsi in sede di Calciomercato sia per il profilo di Morten Hjulmand del Lecce sia per quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Il Milan infine, cercherebbe un attaccante per giugno ed avrebbe messo nel mirino Mateo Retegui, giovane centravanti del Tigre.

Inter, al posto di Correa in estate potrebbe arrivare Orsolini

L'Inter nella prossima campagna acquisti estiva potrebbe effettuare almeno un'operazione per il reparto offensivo e il nome osservato sarebbe quello di Riccardo Orsolini.

L'esterno offensivo del Bologna sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la casacca dei felsinei che gli è valsa L’attenzione di diversi Club tra cui appunto ci sarebbe la beneamata il suo contratto scadrà con la formazione emiliana nel 2024 e secondo la “rosea” lo stesso calciatore avrebbe momentaneamente bloccato il rinnovo per aspettare un'eventuale chiamata di una big. L'Inter dal canto suo vedrebbe in Orsolini un'occasione di mercato Non solo per la qualità dell’attaccante ma anche per il prezzo del suo cartellino che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Orsolini arriverebbe dunque alla Pinetina per sostituire eventualmente Correa, trequartista argentino che non è riuscito ad imporsi nell'ambiente nerazzurro.

La Roma e la Juventus potrebbero sfidarsi in estate per il profilo di Hjulmand

Il calciomercato di Roma è Juventus potrebbe incrociarsi nella prossima estate per quanto concerne il profilo di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese in forza al Lecce sarebbe dunque finito sotto il riflettore di entrambe le squadre che a giugno potrebbero rivoluzionare la propria mediana.

il costo di Hjulmand si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una somma importante ma che sia Roma che Juventus potrebbero spendere per un classe ‘99. Oltre al giocatore del Lecce i giallorossi ed i bianconeri potrebbero sfidarsi anche per Davide Frattesi: centrocampista del Sassuolo piacerebbe da tempo alla squadra di José Mourinho ma nelle ultime settimane l'attenzione della Juventus si sarebbe fatta forte nei suoi confronti.

A giugno Dunque le due compagini potrebbero ingaggiare un duello di calciomercato per lui con la consapevolezza che il direttore sportivo del club emiliano Carnevali non vorrebbe lasciare andare Frattesi per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

MIlan, Retegui segna con la Nazionale e accende le attenzioni dei rossoneri

Il Milan in attacco avrebbe diversi dubbi da dover risolvere per la prossima stagione e Paolo Maldini starebbe già osservando al calciomercato per un centravanti che possa potenzialmente sostituire uno tra Giroud, Ibrahimovic o Origi; la formazione rossonera avrebbe stilato una lista di nomi tra cui spunterebbe anche quello di Mateo Retegui, giovane bomber argentino naturalizzato italiano che proprio ieri sera è andato in gol con la nazionale guidata da Roberto Mancini nella partita persa 2 a 1 con l’Inghilterra.

L'attaccante del Tigre avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro, una cifra molto meno oneroso rispetto a quanto chiederebbe il West Ham per Gianluca Scamacca, altro profilo che Paolo Maldini seguirebbe per potenziare eventualmente l'attacco. Per lui, gli “Hammers” vorrebbero 40 milioni di euro.