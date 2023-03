Nelle scorse ore l'opinionista e tifoso juventino Francesco Oppini ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della Juventus e della rincorsa della "Vecchia Signora" alla zona Champions League.

Di questo argomento hanno parlato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Massimo Orlando, intervistato da TMW Radio e il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto su Radio CRC.

Oppini: 'Juventus in Champions? Temo che il secondo filone delle indagini sarà più pesante'

Francesco Oppini è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della rincorsa alla Champions League della Juventus.

L'opinionista tifoso juventino ha sottolineato come la "remuntada" della squadra bianconera ai primi quattro posti sarebbe a rischio a causa delle penalità per caso plusvalenze ma anche per quelle che potrebbero arrivare dal filone sulla "manovra stipendi".

Oppini in particolare ha detto: "Quota 73 per la Champions? Dobbiamo capire se recupereremo i punti di penalità, il problema per me è il secondo filone. Qualora ci ridessero quei punti, per me la seconda stangata sarà peggiore della prima, temo questo".

Oppini ha poi spostato il discorso sul rientrante Paul Pogba, affermando di averlo visto di una stazza più imponente rispetto alla prima esperienza del francese in bianconero: secondo l'opinionista al francese servirà tempo per tornare al 100% e garantire quella qualità che potrebbe fare la differenza nella mediana della Juventus.

Orlando: "Credo nel recupero della Juventus, ora si è buttata alle spalle paure e tensioni che l'hanno compattata"

Della Juventus e della rincorsa alla Champions League che squadra bianconera sta tentando, ha parlato nelle scorse ore anche Massimo Orlando.

L'ex calciatore, intervenuto a TMW Radio, ha commentato la rinascita della Juve e la sfida che vedrà gli uomini di Massimiliano Allegri impegnati domenica sera contro la Roma: "Ci credo al recupero Juve, stanno bene ora, si vede.

La squadra si è buttata alle spalle anche certe tensioni, paure, ci si è compattata. Poi ha recuperato tanti giocatori. Vedo la Juventus favorita, se non gioca Abraham mi dispiace per Belotti ma per ora è un ex calciatore e la vedo dura".

Sabatini: 'La Juventus senza gli infortuni avrebbe insidiato il Napoli'

Anche il giornalista Sandro Sabatini ha parlato nelle scorse ore della situazione della società piemontese.

Il giornalista Mediaset, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha voluto esaltare la squadra bianconera promuovendola, al netto degli infortuni, come prima rivale del Napoli: "Il Napoli è più forte della Juventus con tutti questi infortuni, senza infortuni credo che la squadra bianconera avrebbe insidiato il Napoli, ma a sensazione dico che nemmeno la Juve più stellata avrebbe fermato, alla fine, questo Napoli".