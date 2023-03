Secondo le ultime indiscrezioni di mercato qualora Massimiliano Allegri non rimanesse alla Juventus allora i bianconeri potrebbero puntare su Igor Tudor, attuale guida tecnica del Marsiglia nonché ex calciatore che ha militato per diversi anni proprio alla Juve. Sullo sfondo per i bianconeri resterebbe sempre il nome di Antonio Conte sul quale però ci sarebbero anche le attenzioni di Roma Inter e Milan.

La Juventus starebbe osservando Tudor nel caso in cui Allegri dovesse andare via al termine della stagione in corso

La Juventus e Massimiliano Allegri dovrebbero continuare il proprio percorso insieme anche nel prossimo anno.

il tecnico Livornese è Infatti legato alla formazione bianconera da un contratto che scadrà nel 2025 e la rincorsa in campionato che sta effettuando la "Vecchia signora" starebbe soddisfacendo i massimi dirigenti del club piemontese. Tuttavia se le vicende legate alle indagini sul caso plusvalenze e sul caso stipendi dovessero portare a pesanti penalizzazione nei confronti della Juventus, le carte In tavola potrebbero cambiare radicalmente. Lo stesso Allegri infatti potrebbe a sua volta decidere di abbandonare la formazione bianconera e qualora questo accadesse la Juve si troverebbe costretta a guardarsi intorno. Uno dei profili che piacerebbe per questo scopo ai massimi dirigenti della “Vecchia signora” sarebbe quello di Igor Tudor: l’attuale manager del Marsiglia, oltre ad aver avuto un passato illustre come ex giocatore della Juve si sta facendo notare negli ultimi anni come allenatore.

Tudor ha infatti prima raggiunto degli ottimi risultati alla guida dell'Udinese mentre ora si trova con la compagina francese al trova secondo in classifica nella Ligue 1 a sole 7 distanze dal PSG di Messi e Mbappé. Inoltre Tudor rappresenterebbe per la Juventus un profilo di allenatore economicamente sopportabile rispetto ad altri tecnici accostati ai bianconeri come Zidane, che vorrebbero uno stipendio da top coach.

Juve, Conte rimarrebbe sempre un profilo che piacerebbe alla formazione bianconera

Oltre ad Igor Tudor la Juventus osserverebbe anche altri profili di allenatori se Massimiliano Allegri dovesse andare via al termine della stagione in corso. Uno dei nomi accostati negli ultimi giorni alla formazione bianconera è stato quello di Antonio Conte: il manager Salentino ha rescisso consensualmente con il Tottenham il proprio contratto liberandosi con tre mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto con gli “Spurs”.

Conte che avrebbe più volte palesato la volontà di tornare ad allenare in Italia sarebbe dunque uno dei papabili candidati alla panchina della Juve, ma oltre ai bianconeri su di lui risulterebbero esserci anche le attenzioni del Milan, dell’Inter e della Roma.