Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e l'Inter potrebbero sfidarsi nella prossima estate per il profilo di Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta.

Inoltre il Calciomercato dei bianconeri e quello dei nerazzurri potrebbe incrociarsi a giugno anche per il nome di Rasmus Hojlund, attaccante che sta mostrando le sue doti sotto la guida di Gianpiero Gasperini.

Juventus e Inter cercherebbero un difensore e Scalvini piacerebbe a entrambe

Il calciomercato di Juventus e Inter nella prossima estate potrebbe percorrere binari paralleli.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport entrambe le formazioni infatti avrebbero messo nel mirino due calciatori dell'Atalanta, vale a dire Giorgio Scalvini e Rasmus Hojlund.

Per quanto concerne Scalvini, difensore classe 2003, farebbe comodo sia alla Juve che all'Inter visto che i bianconeri potrebbero salutare in anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto Leonardo Bonucci mentre i nerazzurri dovrebbero perdere a parametro zero al termine della stagione in corso Milan Skriniar.

Scalvini nonostante non abbia neanche compiuto 20 anni, è riuscito già ad imporsi con la formazione guidata da Gianpiero Gasperini e con quella del CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini e per questa ragione, la sua valutazione in meno di un anno sarebbe già schizzata intorno ai 40 milioni di euro.

Una somma importante che sia Juventus che Inter starebbero pensando di spendere per un prospetto di tale livello che potrebbe rappresentare un investimento per i prossimi anni.

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per Rasmus Hojlund dell'Atalanta

La Juventus e l'Inter nella prossima estate potrebbero cercare anche un attaccante ed ecco perché avrebbero entrambe messo nel mirino il nome di Rasmus Hojlund.

Il centravanti danese in forza all'Atalanta in pochi mesi ha raggiunto una valutazione vicina ai 50 milioni di euro. Anche in questo caso la Juventus e l'Inter starebbero pensando al bomber classe 2003, una per sostituire l'eventuale partente Dusan Vlahovic e l'altra per assicurarsi un attaccante che possa dare il cambio a uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Oltre a Hojlund, la Juve e l’Inter terrebbero gli occhi aperti anche per altri profili come quello di Gianluca Scamacca: il centravanti italiano passato lo scorso anno dal Sassuolo al West Ham per 40 milioni di euro non sta vivendo una stagione da protagonista tra le fila degli “Hammers” e il club inglese potrebbe pensare di cederlo per la stessa cifra per la quale lo aveva acquistato un anno fa dalla compagine emiliana.