Sui maggiori quotidiani sportivi ampio spazio è dedicato alla Juventus e in particolare alle questioni giudiziarie che ormai da diversi mesi tengono in ansia i tifosi bianconeri. L'udienza preliminare riguardante l'Inchiesta Prisma si è chiusa negli scorsi giorni con la ratificazione dei soggetti costituiti parte civile rimandando al 10 maggio la questione territorialità della vicenda giudiziaria. Oltre alle plusvalenze bis e alle manovre stipendi potrebbe aprirsi anche un terzo processo. Si tratta di quello relativo alle partnership sospette con altre società: sei diverse procure (Bologna, Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena) hanno infatti chiesto le carte a Torino e stanno indagando su questi fatti da fine febbraio.

Secondo il Corriere dello Sport, considerando tutti i processi sportivi il club bianconero rischia di uscirne con 30-40 punti di penalizzazione.

La Juventus rischierebbe la retrocessione

Lo scorso gennaio la Corte Federale di Appello della Figc, per la questione delle Plusvalenze fittizie, ha deciso di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus da scontare nel campionato in corso. La sanzione ha naturalmente stravolto la classifica dei bianconeri, la Juve si trova attualmente al settimo posto nella graduatoria di Serie A con 41 punti, senza la penalità i torinesi sarebbero al secondo posto con 56 punti ottenuti grazie a ben 17 vittorie e 5 pareggi. Le ultime prestazioni sportive della squadra di Allegri hanno riportato un mezzo sorriso sul volto dei tifosi della Vecchia Signora, quattro vittorie nelle ultime cinque partite e zona Europa sempre più vicina, tuttavia secondo il Corriere delle Sport presto potrebbe arrivare un'ulteriore doccia fredda: secondo il quotidiano sportivo la Juventus sommando tutti i processi sportivi in corso rischierebbe di uscirne con un totale di 30-40 punti di penalizzazione.

Ogni penalità, si legge, deve essere 'afflittiva' e considerando i tempi la Juventus andrebbe a scontarla già in questo campionato.

Ipotizzando una sanzione complessiva di 40 punti la Juventus si troverebbe seriamente a rischio retrocessione: ai 15 punti già infiniti lo scorso gennaio si andrebbero ad aggiungere altri 25 che, con la classifica attuale, porterebbero i bianconeri al terzultimo posto in classifica in piena zona retrocessione con soli 16 punti, tre in meno del Verona che sarebbe virtualmente salvo.

La Uefa potrebbe sanzionare la Juventus

Lo scorso dicembre la Uefa ha aperto un’inchiesta sulla Juventus per 'potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario' per valutare se le vicende italiane hanno avuto potenziali conseguenze a livello europeo. Se l’organo di controllo della Uefa dovesse ravvisare delle violazioni da parte della società bianconera, la Juve rischierebbe una serie di sanzioni che vanno da un'aumenta economica salata fino ad arrivare all'esclusione dalle coppe europee.

Nel caso in cui gli uomini di Allegri dovessero vincere l'Europa League o la Coppa Italia rischierebbero comunque di restare fuori dalle competizioni Europee.

L'eventuale estromissione dalle coppe internazionali rappresenterebbe una vera e propria batosta economica per la società capeggiata da Gianluca Ferrero, che negli scorsi mesi ha comunicato che fino al 2025 non ci saranno nuovi aumenti di capitale. Le prossime settimane saranno decisive per quello che sarà il futuro del club piemontese.