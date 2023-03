La dirigenza dell'Inter starebbe valutando nuovi profili per il ruolo di secondo portiere per la prossima stagione dietro ad Andrè Onana: Samir Handanovic, infatti, dovrebbe lasciare il club nerazzurro in estate e la prima scelta potrebbe essere il portiere della Sampdoria, Emil Audero.

L'Inter su Emil Audero come vice Onana

Considerata la permanenza possibile di Andrè Onana, acquisito a parametro zero nella scorsa estate ed oggi titolare della formazione allenata da Simone Inzaghi, e la possibile partenza di Samir Handanovic, la dirigenza dell'Inter starebbe valutando il portiere della Sampdoria come possibile numero due da inserire nell'organico.

Il giocatore della Sampdoria godrebbe di ottima considerazione all'interno dell'ambiente nerazzurro nonostante il suo passaggio ad inizio carriera alla Juventus: in questa stagione, la squadra ligure non sta portando a casa risultati incoraggianti ed il rischio di retrocedere nella serie cadetta appare piuttosto alto.

In caso di retrocessione della Sampdoria, l'Inter potrebbe avanzare un'offerta per il portiere blucerchiato Emil Audero, in modo da completare l'organico per quanto riguarda la difesa della porta.

Le alternative potrebbero essere Cragno o Di Gregorio

La dirigenza nerazzurra starebbe attenzionando anche altri due profili per il ruolo di estremo difensore, in vista della prossima stagione: si tratta dei due portieri del Monza, Alessio Cragno e Michele Di Gregorio.

Il portiere ex Cagliari è stato riscattato dal Monza nella scorsa estate ma un suo passaggio definitivo al club brianzolo avverrebbe solo in caso di salvezza in questa stagione, obiettivo più che alla portata degli uomini di Palladino: il Monza potrebbe ragionare con l'Inter per Cragno, in cambio del cartellino a titolo definitivo di Stefano Sensi.

Stessa situazione potrebbe svilupparsi per Michele Di Gregorio, il portiere ad oggi titolare nel Monza: cresciuto nel vivaio nerazzurro e nelle giovanili, lentamente ha scalzato la titolarità al collega più rinomato ed oggi rappresenta una delle certezze della squadra brianzola.

Di Gregorio potrebbe essere utilizzato dal Monza come pedina di scambio per arrivare a ottenere, a titolo definitivo, il cartellino di Stefano Sensi, ma potrebbe essere anche ceduto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, potendo contare appunto sul riscatto di Alessio Cragno che potrebbe ritornare a quel punto titolare.

Sulla situazione dei possibili affari tra Inter e Monza è intervenuto anche Adriano Galliani, sottolineando che la squadra brianzola non avrebbe alcuna intenzione di separarsi dai suoi migliori giocatori nelle prossime stagioni.