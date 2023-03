La dirigenza dell'Inter starebbe cercando un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione e un nome che circola sarebbe quello di Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione che a giugno andrà in scadenza di contratto.

L'Inter su Aouar del Lione per il centrocampo del futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno far fronte nella prossima estate con l'addio di Roberto Gagliardini, il cui contratto scadrà a giugno e non è stato trovato l'accordo per il rinnovo: il giocatore lascerà uno spazio in mezzo al campo che dovrà essere coperto da un nuovo profilo.

In queste ultime ore di calciomercato il nome caldo per andare a rinforzare il centrocampo nerazzurro da affidare a Simone Inzaghi per la prossima stagione sarebbe quello di Houssem Aouar centrocampista franco-algerino dell'Olympique Lione.

Il contratto del giocatore andrà in scadenza nel giugno 2023 e la società sembrerebbe intenzionata a lasciar partire il venticinquenne a parametro zero; il rinnovo non sembrerebbe essere tra gli ordini del giorno del club francese.

L'Inter starebbe pensando al centrocampista soprattutto perchè l'operazione per il suo acquisto rientrerebbe tra i parametri fissati dal Presidente Steven Zhang e anche l'ingaggio del giocatore sarebbe considerato sostenibile dalla dirigenza nerazzurra.

Anche la Roma sul centrocampista dell'Olympique Lione

Sul giocatore franco-algerino ci sarebbe l'interesse anche di altri club europei e persino italiani; la Roma infatti avrebbe espresso il desiderio di ottenere le prestazioni del centrocampista e starebbe ragionando su come avviare una trattativa con i suoi agenti nella prossima finestra di mercato estivo.

In questo senso l'Inter sembrerebbe avvantaggiata, avendo già avviato i colloqui con l'entourage del giocatore da diverse settimane: Giuseppe Marotta starebbe aspettando l'eventuale certezza di una qualificazione alla prossima Champions League per definire gli ultimi dettagli del possibile accordo con Aouar.

La disputa per la prossima Nazionale

Aouar, che lo scorso inverno era stato accostato al Milan, nelle ultime settimane è stato protagonista di un dibattito tra le due nazionali di Francia e Algeria per la scelta della futura squadra in cui militerà il centrocampista con doppio passaporto.

Il giocatore ha comunicato recentemente tramite i suoi social che la sua decisione sarà quella di giocare con la maglia dell'Algeria e rappresentare la nazione a cui più sente di appartenere maggiormente.