La Juventus ha lanciato diversi giovani interessati in questa stagione: Nicolò Fagioli e Fabio Miretti fanno da apri fila ma non sono gli unici, basti pensare a Samuel Iling Junior per il quale potrebbe presentare un'offerta il Chelsea. Anche Nicolò Rovella, sempre di proprietà della Juventus ma quest'anno in prestito al Monza, potrebbe attrarre l'interesse dei londinesi. A riportarlo Calciomercato.com.

Juve, il Chelsea punta Iling Junior e Rovella

I Blues sarebbero pronti ad una doppia offerta in estate per il giovane esterno inglese e per il centrocampista italiano.

Iling Junior si è messo in mostra in questa stagione giocando anche partite importanti come quella in Champions League contro il Benfica e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nonostante il rinnovo contrattuale con il club bianconero e la conseguente promozione in prima squadra, il Chelsea sarebbe pronto ad intavolare una trattativa per il classe 2003.

Il club inglese starebbe puntando anche Nicolò Rovella, tra le rivelazioni del Monza targato Raffaele Palladino. Il centrocampista bianconero è diventato subito un punto fermo dello scacchiere tattico del tecnico brianzolo e solo un infortunio lo ha tenuto lontano di recente dai campi di gioco. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere l'ex Genoa.

Difficile che la Juventus possa privarsi di questi due elementi che insieme ad altri giovani rappresentano il presente ma soprattutto il futuro della società.

Juve, interesse dello United per Frattesi

Oltre a trattenere i suoi giovani, la Juventus pensa a come puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti: molto dipenderà dal futuro di Adrien Rabiot che potrebbe lasciare Torino a parametro zero, vista la scadenza del contratto a giugno 2023. Con l'addio del mediano francese, la Vecchia Signora si fionderebbe su Davide Frattesi del Sassuolo che sarebbe l'obiettivo numero uno per il centrocampo.

Il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro per il centrocampista italiano, seguito anche dalla Roma.

La concorrenza però non è legata solo ai top club italiani ma anche a quelli europei. Il centrocampista dei neroverdi sarebbe nel mirino anche del Manchester United di Ten Haag, a caccia di un giocatore di qualità e quantità per completare la mediana. I Red Devils potrebbero così entrare prepotentemente nella corsa per Frattesi ed essere un'ostica rivale per le italiane.

Oltre Frattesi, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche il profilo di Joan Gonzalez, centrocampista che tanto bene sta facendo con il Lecce. Lo spagnolo classe 2001 è seguito anche dal Milan di Stefano Pioli.