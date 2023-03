Ripartire dopo il pesante ko contro la Juventus prima della sosta. È questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, a caccia di tre punti fondamentali per blindare un posto nella prossima Champions League, traguardo fondamentale per i nerazzurri. Sabato 1° aprile alle ore 18:00, l'undici interista ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal successo casalingo contro il Lecce ma soprattutto da un gran momento di forma della viola.

Inter, conferma per Lukaku: chance per Gosens, out Calhanoglu

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico Simone Inzaghi non dovrebbe fare cambiamenti di modulo e confermare il suo canonico 3-5-2.

L'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu che ha riportato una distrazione all'adduttore durante le qualificazione ai prossimi Europei e dovrebbe saltare diverse partite. Per questo la mediana dovrebbe esser composta da Barella, Brozovic e Mkhitaryan, autore del gol vittoria nel match d'andata.

Sulle fasce confermato Dumfries, mentre sulla sinistra spazio a Robin Gosens viste le condizioni non perfette di Federico Dimarco che al massimo siederà in panchina. In attacco, Inzaghi punterà su Lautaro e soprattutto su Romelu Lukaku, rinvigorito dalle 4 reti siglate con la maglia del Belgio nelle due sfide dei Diavoli Rossi. Possibile ingresso a partita in corso per il Tucu Correa, recuperato in pieno.

Infine, la retroguardia ritroverà Alessandro Bastoni. Il centrale italiano completerà la retroguardia assieme a Darmian ed Acerbi, in vantaggio su De Vrij. In porta, confermato Onana.

Fiorentina, 4-3-3 per Italiano: Cabral confermato in attacco

Ottimo momento di forma per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che arriva da cinque vittorie consecutive in campionato, nove considerando tutte le competizioni.

I Viola cercano tre punti pesanti anche nella cornice di San Siro per avvicinare un piazzamento europeo anche nella prossima stagione.

Il tecnico Vincenzo Italiano non dovrebbe modificare sistema di gioco e confermare così il 4-3-3 che sta dando tante soddisfazioni in questa parte di stagione. Fari puntati su Cabral che sta vivendo un grande periodo di forma, come dimostrano le sei reti nelle ultime quattro partite tra campionato e Conference League.

L'attaccante brasiliano dovrebbe completare il tridente assieme a Nico Gonzalez ed Ikonè.

A centrocampo confermatissimo Amrabat, mentre in difesa spazio a Milenkovic accostato proprio all'Inter nelle precedenti sessioni di mercato.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Fiorentina: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Ikone.