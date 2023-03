Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, ritorna la Serie A. Sabato 1° aprile alle ore 20:45, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole dare continuità alla bella vittoria contro l'Inter che ha avvicinato i bianconeri alla zona Champions. La Vecchia Signora ospiterà il verona di Zaffaroni, reduce dal pesante ko contro la Sampdoria ed in cerca di punti per continuare a credere nella rimonta salvezza.

Juve, 3-5-2 per Allegri: possibile chance per Miretti

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero Max Allegri ha tutta l'intenzione di confermare il 3-5-2 che sta dando ottimi risultati nelle ultime uscite.

I maggiori dubbi di formazione sono legati al possibile impiego di Kostic dal primo minuto. Nonostante non sia stato rilevato alcun problema legato all'infiammazione al tendine accusato durante il ritiro con la propria Nazionale, l'ex Eintracht potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso.

L'altro dubbio è legato ad Angel Di Maria che rientrerà nelle prossime ore dagli impegni con l'Argentina. El Fideo resta in ballottaggio con Moise Kean per una maglia da titolare. Il reparto offensivo sarà completato da Vlahovic che ha siglato tre reti con la Serbia durante le qualificazioni ai prossimi europei. A centrocampo vista la squalifica di Adrien Rabiot, si va verso una mediana made in Italy con Locatelli affiancato da Miretti e Fagioli.

In difesa spazio a Bremer, Danilo e Gatti in vantaggio sul recuperato Alex Sandro, mentre in porta confermatissimo Szczesny.

Infine, resta da capire la gestione di Federico Chiesa e Leonardo Bonucci non al meglio della condizione. I due potrebbero saltare il match di sabato e rientrare per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter.

Verona: 3-4-2-1 per Zaffaroni: in dubbio Lazovic

Momento difficile per il Verona che si sta giocando chance importanti per restare in Serie A. La formazione di Zaffaroni cerca tre punti importanti per raggiungere la salvezza, distante 5 punti dallo Spezia.

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico del Verona è pronto a confermare il suo 3-4-2-1.

Tutto gira attorno alle condizioni dell'uomo chiave ovvero Darko Lazovic, non al meglio della condizione e che potrebbe saltare la sfida contro i bianconeri. In caso di forfait, l'ex Genoa dovrebbe esser sostituto da Kallon che dovrebbe completare il tridente assieme a Ngonge e Gaich, in vantaggio su Lasagna nel ruolo di prima punta.

Sulle fasce confermati capitan Faraoni e Doig, mentre in difesa Zaffaroni spera nel recupero di Hien.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Verona:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado; Miretti, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Verona: Montipò; Dawidowicz; Hien, Magnani: Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Kallon; Gaich.