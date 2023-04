Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, ha parlato della Juventus alla trasmissione Dazn Diletta missione Spagna, lanciando una frecciatina ai bianconeri ed affermando come sia stato un bene per il calcio italiano che la "Vecchia Signora" stia attraversando delle annate complicate. Della Juve ha parlato anche l'ex calciatore Alessio Tacchinardi, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio.

Casillas sulla Juventus: "E' un bene per il calcio che Inter, Milan e Napoli abbiano fermato il dominio dei bianconeri"

L'ex portiere del Real Madrid Iker Casillas è stato intervistato da Diletta Leotta nel format televisivo di Dazn Diletta missione Spagna e tra i vari argomenti toccati dall’iberico c'è stata anche la Juventus.

Casillas ha dunque lanciato una frecciatina nei confronti del club bianconero, affermando quanto segue: “La Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano”. Casillas ha poi parlato della sua passione per la Serie A, campionato che il portiere spagnolo ha sempre seguito: “La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori”. Casillas ha poi concluso la sua intervista parlando del rapporto che ha avuto con Gianluigi Buffon: l’ex portiere del Real Madrid ha confessato di aver sempre seguito Buffon e di aver provato una sana invidia nonostante le loro carriere siano state molto simili.

Casillas ha infine elogiato l’ex numero uno della Juventus per la sua costanza e per la sua voglia di continuare a giocare nonostante l’età.

Tacchinardi: "Vedo una Juventus che non riesce a fare il salto di qualità e dominare le partite"

Della Juventus ha parlato anche l'ex calciatore dei bianconeri Alessio Tacchinardi. Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha parlato della "Vecchia Signora" asserendo quanto segue: "Non vedo una squadra che riesce a fare il salto di qualità, quello di voler vincere e dominare le partite.

Ha messo giocatori offensivi ma fa fatica. A questa squadra fa comodo ormai giocare sottopalla, con Di Maria che inventa. Si sente a suo agio così ormai. Fa fatica, non so come mai, il suo habitat naturale, piaccia o non piaccia, è questo". Tacchinardi ha poi parlato della scarsa prolificità degli attaccanti juventini in questa stagione, affermando come sia Milik che Vlahovic starebbero pagando le scelte tattiche di Allegri, che non sfrutterebbe le loro caratteristiche per giocare invece di rimessa.