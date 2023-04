L'Inter in estate dovrà, giocoforza, mettere a segno almeno una cessione "pesante" per far cassa e dare un po' di ossigeno ai suoi bilanci. Si continua a parlare di Marcelo Brozović e Denzel Dumfries come probabili partenti anche se, in realtà, sembra che il "sacrificato" di turno possa essere il portiere André Onana.

Tra i giocatori nerazzurri che piacciono all'estero starebbe perdendo quota Dumfries a causa di una stagione (soprattutto la seconda parte, quella dopo il mondiale in Qatar) deludente e priva di acuti da parte dell'esterno olandese.

La svalutazione del 27enne di Rotterdam potrebbe quindi convincere i dirigenti della società milanese a rassegnarsi a perdere Onana che al contrario di Dumfries, con le sue prestazioni sempre più convincenti - soprattutto in Champions League - starebbe attirando su di sé le attenzioni di alcune squadre della Premier League.

Arrivato a Milano a parametro zero dall'Ajax nell'estate del 2022, se fosse venduto per almeno 40 milioni di euro, il portiere camerunese garantirebbe una cospicua plusvalenza all'Inter. Al momento pare che i club più interessati a Onana siano Chelsea e Manchester United, con i Red Devils che potrebbero essere leggermente in vantaggio sui Blues.

Vicario o Carnesecchi probabili eredi di Onana

L'Inter, non escludendo a priori l'ipotesi di vendere Onana durante il prossimo Calciomercato estivo, starebbe cominciando a sondare il terreno per trovarne un valido sostituto. Sembra che la società meneghina stia guardando in particolar modo alla Serie A, ovvero a due giovani portieri italiani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione e dei quali tra gli addetti ai lavori si parla un gran bene.

Il primo obiettivo per l'eventuale dopo-Onana sarebbe Guglielmo Vicario (26 anni) che, alla sua seconda annata da titolare all'Empoli, sta confermando di essere un giocatore di affidamento tra i pali e con ulteriori prospettive di crescita. Il secondo invece sarebbe Marco Carnesecchi.

Dopo un eccellente 2021-2022 in Serie B con la Cremonese (culminato con la promozione dei grigiorossi in Serie A), al suo debutto nel massimo campionato il 22enne portiere romagnolo sta dimostrando il suo talento, nonostante le difficoltà di risultati in cui è incappata la neopromossa lombarda (19ª in classifica dopo 30 giornate).

Ovviamente, se l'Inter dovesse lasciar partire Onana, decidendo di virare su Vicario o Carnesecchi, dovrebbe poi fare i conti con le richieste economiche dell'Empoli e dell'Atalanta, proprietaria quest'ultima del cartellino dell'estremo difensore attualmente alla Cremonese. I dirigenti Marotta e Ausilio, però, potrebbero far leva sugli ottimi rapporti che hanno con entrambe le società.