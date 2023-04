L'Inter sta iniziando a pianificare le strategie per la rosa della stagione 2023-2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Simone Inzaghi potrebbe essere sollevato dall'incarico se non dovesse raggiungere l'obiettivo del quarto posto in campionato, necessario per qualificarsi alla prossima Champions League.

In queste ore sarebbe emerso il nome di Sergio Conceicao del Porto come eventuale erede dell'allenatore piacentino. Inoltre sarebbe all'orizzonte almeno una cessione "pesante" durante il Calciomercato estivo per far cassa. Non a caso, dalla Spagna si parla di Hakan Calhanoglu come probabile partente, destinazione Premier League.

Nuova idea per il centrocampo dell'Inter

L'Inter potrebbe cedere Calhanoglu al termine del campionato. Il turco avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e sarebbe nel mirino di Manchester United e Real Madrid. In caso di cessione, proprio dal club madrileno potrebbe arrivare il sostituto, ovvero Dani Ceballos.

Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, dunque potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Inoltre, l'eventuale cessione di Calhanoglu permetterebbe all'Inter di mettere a segno una plusvalenza perché il 29enne turco era stato ingaggiato nel 2021 come svincolato dal Milan.

L'ipotetica formazione di Conceicao

La nuova Inter potrebbe vedere Conceicao in panchina.

Il tecnico lusitano piacerebbe perché in grado di valorizzare i giovani e perché in questi anni ha dimostrato di saper dare qualità al gioco delle sue squadre. Al Porto sta facendo un ottimo lavoro (ha vinto tre campionati portoghesi) e sta dimostrando di essere in grado di dare un'identità alle formazioni che gestisce.

L'ipotetica Inter di Conceicao quasi certamente passerebbe alla difesa a quattro.

L'ex esterno della Lazio sarebbe propenso al 4-4-2 che potrebbe indurre la dirigenza meneghina a cedere qualche centrocampista per acquistare almeno un esterno d'attacco.

Nel mirino ci sarebbe Dani Ceballos per il centrocampo, Diakhaby (Valencia) per la retroguardia e Marcus Thuram per l'attacco. Per il resto, l'organico dovrebbe ruotare intorno a Lautaro Martinez e Asllani.

In porta ci sarebbe la conferma di Onana, protetto da un pacchetto arretrato composto da Darmian, Diakhaby, Bastoni e Dimarco. A centrocampo giocherebbero Dumfries (anche se l'olandese potrebbe andar via in estate), Barella/Asllani, Calhanoglu/Ceballos e Gosens. In attacco spazio a Dzeko e Lautaro Martinez con l'eventuale aggiunta di Thuram.

Dzeko dovrebbe rinnovare per un altro anno, mentre Lukaku dovrebbe rientrare a Londra se il Chelsea non dovesse abbassare le sue pretese economiche. Correa sarebbe in odore di cessione, anche se Conceicao potrebbe chiederne la conferma per provare a rilanciarlo in nerazzurro.