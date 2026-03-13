Il mercato estivo potrebbe regalare uno scenario inatteso per l’attacco della Juventus. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur che, attraverso un post su X, ha parlato del possibile futuro di Robert Lewandowski.

Konur ha scritto: “Il Barcellona non rinnoverà il contratto in scadenza di Robert Lewandowski. La Juventus è desiderosa di ingaggiare l'esperto attaccante”. Una notizia che, se confermata, aprirebbe scenari interessanti per il club bianconero, sempre alla ricerca di soluzioni di alto livello per rinforzare il reparto offensivo.

Juve, il consenso di Lewandowski e la concorrenza della MLS

Secondo quanto riportato dal giornalista turco, lo stesso Lewandowski avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento alla Juventus. Il centravanti polacco, tra i bomber più prolifici del calcio europeo negli ultimi anni, potrebbe quindi valutare seriamente l’ipotesi di una nuova esperienza in Serie A.

La Juventus, però, non sarebbe l’unica pretendente. Sul fuoriclasse del Barcellona ci sarebbe anche l’interesse di diversi club della Major League Soccer, pronti a offrire al giocatore un contratto molto ricco e un finale di carriera negli Stati Uniti.

Juventus, un nodo da sciogliere per sperare in Lewandowski, quello del suo stipendio

Nonostante il fascino dell’operazione, l’eventuale arrivo di Robert Lewandowski a Torino sarebbe legato soprattutto a una questione economica. Al Barcellona l’attaccante percepisce infatti uno stipendio molto elevato, vicino ai 10 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra che la Juventus, con il nuovo corso intrapreso, difficilmente potrebbe garantire al polacco. La dirigenza bianconera ha infatti recentemente fissato un tetto salariale intorno ai 6 milioni di euro annui, come dimostrato anche dal recente rinnovo di Kenan Yildiz.

Per questo motivo, l’operazione potrebbe diventare concreta solo nel caso in cui Lewandowski decidesse di ridimensionare sensibilmente le proprie richieste economiche. In caso contrario, l’ipotesi Juventus resterebbe più un suggestivo scenario di mercato che una trattativa destinata a concretizzarsi.