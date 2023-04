Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, la partita di questa sera dell'Inter contro il Benfica potrebbe essere determinante per la permanenza sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi. Del futuro della panchina della "Beneamata" hanno inoltre parlato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti e Antonio Di Gennaro, intervistato da TMW Radio.

L’Inter potrebbe esonerare già da domani Inzaghi se non passare con il Benfica

Simone Inzaghi potrebbe rischiare l’esonero se l’Inter dovesse uscire questa sera in Coppa Campioni.

A pubblicare l’indiscrezione è stato il quotidiano La Gazzetta dello sport, che in un articolo pubblicato nelle scorse ore ha reso noto come il tecnico piacentino sarebbe sotto la lente di ingrandimento della società nerazzurra a causa del rendimento altalenante in campionato. Se dunque il Benfica dovesse riuscire nell’impresa di rimontare l’Inter dei due gol di scarto che dividono le squadre dopo l’andata, allora Zhang potrebbe prendere delle decisioni drastiche nei confronti di Inzaghi anche da domani mattina.

Moratti: “Ritorno di Conte o Mourinho all’Inter? Sempre favorevole ai cambi che portano speranza”

Dell’ipotesi esonero per Simone Inzaghi ha parlato nelle scorse ore anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, che intervistato dai giornalisti in occasione dell’evento InterOttanta, ha detto in proposito: “Esonero Inzaghi?

Sapete benissimo che non avrei resistito. Assolutamente no. Il carattere non si cambia”.

Moratti ha poi commentato la differente andatura dell’Inter tra campionato e Champions League, affermando quanto segue: “La situazione oggi è strana, bisogna ripulirsi dall'intossicazione del campionato per presentarsi al meglio e fare una partita pulita contro il Benfica”.

A Moratti è poi stato chiesto se sarebbe stato favorevole ad un ritorno sulla panchina dell’Inter di uno tra Antonio Conte e José Mourinho, domanda alla quale l’ex presidente nerazzurro ha risposto: “Sono sempre favorevole ai cambiamenti che ti danno un po' di speranza, certamente sì”.

L’Inter osserva De Zerbi, Di Gennaro: “Ha bisogno di 2-3 anni per essere efficace”

L’Inter, in caso di esonero per Inzaghi, starebbe osservando diversi nomi e tra i papabili sostituti del piacentino ci sarebbe Roberto De Zerbi, attuale manager del Brighton. Di questo, ha dunque parlato l’ex calciatore Antonio Di Gennaro, che ai microfoni di TMW Radio ha detto: “A De Zerbi devi dare un lavoro di 2-3 anni per essere efficace. Quando vai in una grande squadra non so se hai la possibilità di fare un certo tipo di lavoro e tranquillo. All'Inter devi fare risultati. Ha fatto un grande calcio, bisogna capire cosa vuole una società. In una squadra big non hai tutto questo tempo per fare certi lavori”.