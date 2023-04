L'Inter sarà sicuramente protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato visti i tanti giocatori che potrebbero lasciare Milano tra chi è in scadenza di contratto e chi, invece, non rientra nei piani del club meneghino. Tra questi c'è sicuramente Stefano Sensi, che a giugno tornerà a Milano dopo il prestito al Monza, sicuramente non per restarci considerato che Simone Inzaghi lo ha già bocciato qualche mese fa avallando la sua partenza. Il classe 1995, comunque, dovrebbe restare in Italia, sempre nel massimo campionato italiano, visto che piacerebbe molto all'Atalanta, dove Gasperini potrebbe farlo rinascere in maniera definitiva.

La Roma sembra pronta a pescare invece dalla Juventus nella prossima sessione di mercato, cercando elementi che possano alzare il tasso di esperienza internazionale della rosa. Uno dei nomi che piacerebbe maggiormente è quello di Leonardo Bonucci, su indicazione dello stesso José Mourinho, che per restare nella Capitale vuole una rosa competitiva su tutti i fronti.

Sensi in uscita dall'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dall'Inter la prossima estate è Stefano Sensi. Il centrocampista è in prestito attualmente al Monza e si era parlato anche di un possibile scambio con Carlos Augusto, ma per il laterale brasiliano la concorrenza appare serrata.

Proprio per questo motivo il giocatore potrebbe essere ceduto ad un altro club di Serie A, l'Atalanta.

La Dea cerca innesti in mezzo al campo che possano giocare sia da mezzala che da trequartista, adattandosi nel 3-5-2 e nel 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini, che ha dimostrato di valorizzare al massimo il materiale a sua disposizione.

Tra il club meneghino e i bergamaschi potrebbe essere intavolato uno scambio alla pari con Ederson, che a Bergamo non sembra essersi ambientato al meglio.

Nella rosa interista, invece, andrebbe a prendere il posto di Roberto Gagliardini, che andrà via essendo in scadenza di contratto.

Roma su due giocatori della Juventus

La Roma potrebbe pescare dalla Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho la prossima estate. Il primo nome fatto è quello di Leonardo Bonucci, che in bianconero ormai sembra alla fine di un ciclo e rischia di trovare sempre meno spazio.

Non solo il centrale, visto che lo Special One avrebbe fatto anche il nome di Juan Cuadrado, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la società bianconera. Per quanto riguarda lo stesso Bonucci, anche lui potrebbe essere liberato a zero, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.